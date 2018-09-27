Fabiano Contarato cancela participação em sabatina do Gazeta Online

Fabiano Contarato (Rede) cancelou, na manhã desta quinta-feira (27), sua participação na sabatina promovida pelo Gazeta Online com os candidatos ao Senado mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. A entrevista estava marcada para acontecer às 10h. A assessoria da campanha de Contarato cancelou a agenda por volta das 8h30.
A presença do candidato havia sido confirmada por sua assessoria na última sexta-feira (21). Por volta das 8h30 desta quinta-feira (27), a assessoria de Fabiano Contarato comunicou que o candidato está "afônico e, por isso, teve que cancelar os compromissos de campanha de ontem, hoje e amanhã".
Foram convidados para entrevista os quatro mais bem colocados nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope, divulgada pela Rede Gazeta.
Na sabatina do Gazeta Online, cada candidato é entrevistado individualmente pelo time de Política da Gazeta. A entrevista tem duração de cerca de meia hora e transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do portal (@gazetaonline).
Nesta quarta-feira (26), o candidato Ricardo Ferraço (PSDB) foi sabatinado. Clique aqui e veja como foi a entrevista.
A série teria início na terça-feira (25) com a presença do candidato Magno Malta (PR), mas o senador afirmou que está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, não compareceria.
Está marcada para esta sexta-feira (28) a entrevista com o candidato do PPS, Marcos do Val.
ENTENDA A ORDEM
O Gazeta Online convidou para a série de sabatinas os quatro candidatos ao Senado mais bem colocados nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope divulgada pela Rede Gazeta.
São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.
Embora os candidatos tenham sido convidados na última sexta-feira (21), a divulgação da pesquisa Futura, publicada nesta segunda-feira (24), confirmou a tendência e eles se mantiveram nas quatro primeiras posições das intenções de votos - critério para esta sabatina.
O PROJETO
Entrevistas de meia hora - ao vivo
Magno Malta - terça-feira (25), às 10h - ausente
Ricardo Ferraço - quarta-feira (26), às 10h - reveja
Fabiano Contarato - quinta-feira (27), às 10h - ausente
Marcos do Val - sexta-feira, às 10h - confirmado
Onde assistir: https://www.gazetaonline.com.br/