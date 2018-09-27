Fabiano Contarato cancela participação em sabatina do Gazeta Online

Fabiano Contarato (Rede) cancelou, na manhã desta quinta-feira (27), sua participação na sabatina promovida pelo Gazeta Online com os candidatos ao Senado mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. A entrevista estava marcada para acontecer às 10h. A assessoria da campanha de Contarato cancelou a agenda por volta das 8h30.

Fabiano Contarato, candidato da Rede ao Senado Crédito: Guilherme Ferrari

A presença do candidato havia sido confirmada por sua assessoria na última sexta-feira (21) . Por volta das 8h30 desta quinta-feira (27), a assessoria de Fabiano Contarato comunicou que o candidato está "afônico e, por isso, teve que cancelar os compromissos de campanha de ontem, hoje e amanhã".

Gazeta Online, cada candidato é entrevistado individualmente pelo time de Política da Gazeta. A entrevista tem duração de cerca de meia hora e transmissão ao vivo no Na sabatina do, cada candidato é entrevistado individualmente pelo time de Política da Gazeta. A entrevista tem duração de cerca de meia hora e transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do portal ( @gazetaonline ).

A série teria início na terça-feira (25) com a presença do candidato Magno Malta (PR), mas o senador afirmou que está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, não compareceria.

Está marcada para esta sexta-feira (28) a entrevista com o candidato do PPS, Marcos do Val.

ENTENDA A ORDEM

O Gazeta Online convidou para a série de sabatinas os quatro candidatos ao Senado mais bem colocados nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope divulgada pela Rede Gazeta.

São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.

O PROJETO

Entrevistas de meia hora - ao vivo

Magno Malta - terça-feira (25), às 10h - ausente

Ricardo Ferraço - quarta-feira (26), às 10h - reveja

Fabiano Contarato - quinta-feira (27), às 10h - ausente