Explosão interdita 23 imóveis em bairro de São Paulo

FRANCISCO LIMA NETO

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12:14

Vinte e três imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício
Vinte e três imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício. Segundo os técnicos, 12 imóveis estão interditados de forma total e outros 11 de forma parcial. Os moradores foram abrigados por familiares, de acordo com a Defesa Civil. A explosão ocorreu na noite de quinta-feira (13), no número 79 da rua Francisco Bueno.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância. Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício. Outras dez pessoas ficaram feridas. Segundo vizinhos, o imóvel que teria o armazenamento ilegal foi ocupado há um mês e meio.

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento. Além dos imóveis, o impacto da explosão danificou veículos estacionados nas ruas próximas e outros que passavam pela avenida Salim Farah Maluf. O registro policial aponta que ao menos nove veículos tiveram avarias.

