Homem é assassinado a tiros ao buscar filho na creche em Vitória

Homem é morto a tiros em Santos Dumont, em Vitória Crédito: Archimedes Patrício

Um homem identificado como Jonathan Alves Vieira, de 32 anos, foi morto a tiros no meio da rua enquanto ia buscar o filho na creche, na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Santos Dumont, em Vitória. Segundo testemunhas, a vítima seguia a pé em direção à unidade de ensino quando foi surpreendida por homens armados que chegaram em uma moto.

De acordo com a polícia, ele foi atingido por diversos disparos na cabeça e no pescoço. Peritos da Polícia Científica recolheram pelo menos 14 cápsulas de munição no local. Familiares disseram que Jonathan já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas atualmente estava afastado e trabalhava como motorista de aplicativo.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Não há mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.