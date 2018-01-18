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Ansiedade

Expectativa, medo e desmaio: divulgação do Enem gera memes

Usuários se dividiram entre animação e chororô com resultado da prova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 14:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 14:36

Nazareth Tedesco pensativa, meme Crédito: Reprodução/TV Globo
Em dia de divulgação do resutado do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem), é natural que as redes sociais sejam tomadas por candidatos que se dividem entre a ansiedade, o medo e a animação para ver como se saíram em cada área de conhecimento avaliada e na temida redação. O Ministério da Educação (MEC) também resolveu adiantar o lançamento das médias gerais de todos os alunos brasileiros, o que fez desta quinta-feira uma data ainda mais esperada.
É possível conferir o resultado na página do participante. Em meio à ansiedade dos estudantes para saber as notas, professores recomendam que os alunos não se desesperem. Conselho que chegou tarde demais para os internautas, já excitados e em crise mesmo antes da divulgação. Poucos minutos após 11h, horário marcado no sistema, o site do Inep não abriu para muitos internautas e os deixou com o coração na mão.
Haja coração.
Teve gente de bem com a vida (e com o MEC).
 Nem todos.
Mas o que desespera é a expectativa.
 bea (@comentsbea) 18 de janeiro de 2018
Diante da ansiedade, alguns fazem que nem sabem...
 Outros preferem focar nas pequenas vitórias desta quinta-feira...
 ... enquanto uns guardam a decepção para mais tarde.
 laura (@laumyszak) 18 de janeiro de 2018

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