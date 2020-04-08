Exigir trabalho, mesmo com covid, leva a 699 denúncias

A CGU diz que todas as denúncias são levadas ao conhecimento do alto escalão do governo federal, para subsidiar as autoridades na "tomada de decisões estratégicas relativas ao enfrentamento" da pandemia. A CGU tem feito um compilado de denúncias que chegam de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal por meio da Plataforma Fala.BR.