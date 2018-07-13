Evento de Rose de Freitas conta até com partido adversário

Evento da pré-candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo do Estado no cerimonial Sítio, em São Pedro, Vitória Crédito: Facebook/Rose de Freitas

andava meio discreta, fez o que é considerado o primeiro ato de sua pré-campanha, na noite desta quinta-feira (12), em São Pedro, Vitória. Cercada por líderes comunitários, ela diz que tratou-se da "comunicação da pré-candidatura" ao ser questionada se se tratava de um evento de lançamento oficial. Enquanto as indefinições e articulações tomam conta do mercado político  e, principalmente, da base aliada ao governo  após a decisão do governador Paulo Hartung (MDB) de não tentar a reeleição, a senadora Rose de Freitas (Podemos), que até então, fez o que é considerado o primeiro ato de sua pré-campanha, na noite desta quinta-feira (12), em São Pedro, Vitória. Cercada por líderes comunitários, ela diz que tratou-se da "comunicação da pré-candidatura" ao ser questionada se se tratava de um evento de lançamento oficial.

Por lá estiveram um dos principais aliados da senadora, o prefeito de Viana e presidente do Podemos, Gilson Daniel; o vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta (Avante); e o representante da Rede, Gustavo de Biase. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a presença do presidente estadual do PPS, o vereador de Vitória Fabrício Gandini. O PPS é aliadíssimo de outro pré-candidato ao governo do Estado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB). Diante de certo mal-estar, Gandini chegou a mandar um "textão", em um grupo de WhatsApp, endereçado "aos que acharam estranho" o movimento dele.

"As pessoas que me conhecem sabem que na minha caminhada sempre sou leal aos nossos parceiros. Rose sabe do nosso compromisso com a candidatura de Renato Casagrande, outra pessoa que temos enorme gratidão. O intuito do texto não é reafirmar o lado que estou, inclusive creio que não fará diferença alguma para os que me conhecem e convivem comigo", diz o texto assinado por Gandini.

"A intenção real é dizer aos que acharam estranho a minha presença no evento é que podemos fazer política de qualidade, tendo lado, falando a verdade e reconhecendo as conquistas de cada um", complementa.

Rose conta que o evento foi organizado por lideranças comunitárias, mas ressaltou que tem uma boa relação com Gandini. A senadora também está de olho em integrantes de outras articulações, os que se inserem no campo governista, e já faz contatos com partidos da base aliada.

Tenho recebido contatos e feito contatos para a gente tirar um tempo e conversar. Todos estão conversando, todos os segmentos Rose de Freitas (Podemos)

Antes no MDB, a senadora deixou o partido quando havia a perspectiva de que Hartung disputaria o Palácio Anchieta mais uma vez e foi para o Podemos para garantir a pré-candidatura.

VICE?

Já De Biase recentemente foi citado em um movimento como pré-candidato da Rede ao governo, o que não foi endossado pela cúpula do partido. O principal nome da Rede no Estado, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, é aliado de Rose e são frequentes as agendas da senadora no município. O ensaio de De Biase foi visto, até por alguns integrantes do partido, como um aceno para que se tornasse, na verdade, vice na chapa de Rose ao governo, mesmo sem ter anuência da cúpula.

À reportagem, no entanto, De Biase diz que nunca tratou da chapa majoritária. "Não tive nenhuma conversa quanto a isso. Reafirmei minha pré-candidatura a deputado federal e minha parceria com Audifax", afirmou. "A Rede estava presente (no evento) porque a Rose é uma grande parceira da Serra. E ela está no ritmo certo. A população estava muito focada na Copa do Mundo. Quem largou muito antes corre risco de não chegar bem à linha de chegada. Ela não se movimentou pensando em outros (uma referência à decisão de Hartung de não disputar)", complementa De Biase.

Confira a íntegra do texto de Gandini sobre o comparecimento ao evento da senadora

Amigos, talvez para grande maioria das pessoas na política, atos de gratidão não sejam comuns, por isso fiz questão de escrever esse texto.

Quando secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória, eu era responsável pela Captação de Recursos junto com uma equipe muito qualificada. Uma das pessoas que sempre acionávamos, quando ocorria um impasse em Brasília, era a senadora Rose de Freitas, que já é muito conhecida de todas prefeituras pela sua capacidade de articulação junto ao Governo Federal.

Ontem estive em um evento da Rose e fiz questão de registrar para ela e todos que estavam naquele local o fruto do trabalho dela. Isso causou estranheza a alguns que veem a política como uma arena de gladiadores.

As pessoas que me conhecem sabem que na minha caminhada sempre sou leal aos nossos parceiros. Rose sabe do nosso compromisso com a candidatura de Renato Casagrande, outra pessoa que temos enorme gratidão. O intuito do texto não é reafirmar o lado que estou, inclusive creio que não fará diferença alguma para os que me conhecem e convivem comigo.

A intenção real é dizer aos que acharam estranho a minha presença no evento ontem é que podemos fazer política de qualidade, tendo lado, falando a verdade e reconhecendo as conquistas de cada um.