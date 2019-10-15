Estudante envia selfie sob escombros de prédio que desabou em Fortaleza

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 19:01
- Atualizado há 6 anos
Um estudante de arquitetura, David Sampaio, enviou uma selfie para familiares e amigos indicando que sobreviveu ao desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, capital cearense, tendo sido ele um dos moradores que ficaram soterrados no local. A foto foi enviada a um grupo da família de David. As informações foram divulgadas pelo Diário de Pernambuco.
Ainda segundo o periódico pernambucano, o estudante morava no primeiro andar do edifício e foi a oitava pessoa resgatada com vida. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã e algumas casas próximas ao prédio ficaram sem energia elétrica. Testemunhas disseram que viram pessoas dentro do prédio e moradores saindo correndo de dentro do condomínio.
(Agência Brasil) - Um prédio residencial de sete andares localizado na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 24, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, identificado como Condomínio Andrea, desabou nesta manhã (15). O Corpo de Bombeiros está com várias equipes na área do desabamento, inclusive com ambulâncias.
A prefeitura da capital cearense informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que uma equipe da Defesa Civil do município também está no local. A Defesa Civil do Ceará confirmou à Agência Brasil a morte de uma pessoa. Informações não oficiais dão conta que o porteiro do prédio conseguiu escapar.
