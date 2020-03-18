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Covid-19

Estado do Rio de Janeiro tem 33 casos confirmados do novo coronavírus

Duas mulheres foram confirmadas com o vírus nessa terça-feira (17)

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:16
O coronavírus segue uma escalada de crescimento e as primeiras mortes no país foram confirmadas nesta terça-feira (17) Crédito: Unsplash
O Estado do Rio já tem 33 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na noite desta terça-feira, 17. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (31), Niterói (1) e Barra Mansa (1).
As vítimas confirmadas nessa terça (17) são duas mulheres. Um dos pacientes está internado em estado gravíssimo e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável.
A secretaria esclarece ainda que registrou os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense.

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