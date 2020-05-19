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Covid-19 no Brasil

Estado de São Paulo tem mais de 5.000 mortes por Covid-19

'Estamos perdendo a batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus está vencendo a guerra', afirma Dimas Covas, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:43

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:43

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo registrou, nesta terça-feira (19), um total de 5.147 mortes por Covid-19 324 em 24 horas. O recorde diário, com 329, havia ocorrido na segunda (18). Foram confirmados 65.995 casos da doença 2.962 em apenas um dia.
"Ontem eu mencionei que provavelmente hoje estaríamos no terceiro lugar da pandemia no mundo. De fato, nós ultrapassamos o Reino Unido e somos o terceiro em número de casos e o sexto em mortes. Estamos disputando o segundo lugar com a Rússia. Estamos perdendo a batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus está vencendo a guerra", afirma Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.
Devido às baixas taxas de isolamento social no estado e Grande São Paulo estarem abaixo do necessário para conter a aceleração da doença, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta segunda a antecipação dos feriados de Corpus Christi (celebrado em junho) e Consciência Negra (novembro), para quarta e quinta (21). A sexta (22) será ponto facultativo.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, disse durante entrevista coletiva nesta terça que se reuniu com o Conselho Municipalista para, entre outros assuntos, discutir a pactuação da antecipação do feriado de 9 de Julho para a próxima segunda-feira (25). O projeto do governador João Doria será votado na Assembleia Legislativa em regime de urgência.
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"Esses dias que se aproximam eu não enxergo como feriado, mas dias de batalha, os dias mais importantes da batalha contra o vírus. Nesses dias, a população terá a oportunidade de fazer a sua parte, de mostrar que o vírus pode ser contido. A população tem papel fundamental nessa batalha. Se ela demonstrar que é possível, que os índices de isolamento podem aumentar a valores próximos de 60%, estará demonstrando que podemos reverter essa luta", diz Covas.
Covas pediu um esforço da população para que medidas mais duras e que podem prejudicar a todos não sejam tomadas.
No início da pandemia, quando não havia nenhuma ação do governo em relação à doença, a taxa de transmissão da Covid-19 estava em 2,9, ou seja, cada indivíduo infectado contagiava outros três.
Segundo as projeções, com o isolamento social a 55%, a taxa cairia para 1,16, e o contágio aconteceria de forma mais lenta. Se o índice de isolamento se mantivesse a 70%, a taxa de transmissão seria de 0,87 e haveria estabilização da doença até o seu desaparecimento.
Atualmente, 3.659 pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 estão internados em UTIs e 5.902 nas enfermarias.
Segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, no Hospital de Campanha Ibirapuera há 146 internados, pouco mais de 50% de ocupação.
A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado aumentou 1,6 ponto percentual em 24 horas e passou de 69,8% para 71,4%. A ocupação na Grande SP está em 88%.
O estado de SP aguarda a habilitação de 1.800 leitos de UTI pelo Ministério da Saúde.
Entre as medidas para aumentar a taxa de isolamento social está o fechamento do comércio não essencial em todo o estado. A fiscalização cabe aos órgãos de vigilância sanitária.
Em maio, o CVS (Centro de Vigilância Sanitária) do Estado de São Paulo fez 13.082 fiscalizações. No município, 3.658 estabelecimentos foram orientados. Destes, 614 não eram essenciais e estavam em funcionamento. Após sensibilização, fecharam as portas.
"Os nossos técnicos levam principalmente a necessidade de que esse isolamento seja cumprido, que não tenha fluxo grande de pessoas. Quando a gente leva essa orientação, as pessoas acatam e fecham suas portas", afirma Maria Cristina Megid, diretora do CVS.
A partir desta terça, as autoridades sanitárias do município de São Paulo e a Polícia Militar se juntaram aos profissionais do CVS para uma força-tarefa com o objetivo de fiscalizar e levar orientação a todos os bairros e distritos do município.
"Sabemos que se isso não der resultado nós teremos outros instrumentos, que não é a nossa intenção, mas esperamos que as pessoas se conscientizem de que estamos trabalhando em favor da sua saúde e do próximo", ressalta Megid.

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