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Crise em partido

'Esquece o PSL. Tá ok?', pede Bolsonaro a apoiador

O presidente da República afirmou que o presidente da sigla à qual é filiado, o deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, 'está queimado pra caramba' e vai 'queimar o seu filme também'

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 11:17
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
AGÊNCIA ESTADO - O presidente Jair Bolsonaro deu indícios nesta terça-feira (8) de que pode deixar o PSL. O partido tem enfrentado disputas internas e sua bancada na Câmara dos Deputados está rachada. Bolsonaro pediu a um apoiador nesta manhã para que esquecesse o partido e afirmou que o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, "está queimado pra caramba" e vai "queimar o seu filme também".
Na saída do Palácio da Alvorada, onde apoiadores esperam para conversar e tirar fotos com o presidente, um homem se apresentou a Bolsonaro como pré-candidato no Recife pelo PSL. Bolsonaro, então, cochichou em seu ouvido: "Esquece o PSL. Tá ok? Esquece".
Ainda assim, o rapaz gravou um vídeo junto ao presidente em que diz: "Eu, Bolsonaro e Bivar juntos por um novo Recife". Bolsonaro então pediu para que ele não divulgasse a gravação.

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"Ó cara, não divulga isso, não. O cara Bivar está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido", recomendou.
A conversa foi gravada por um dos apoiadores e publicada no canal do Youtube "Cafezinho com pimenta". A imprensa é proibida de ficar no mesmo local onde esses apoiadores gravam esses diálogos com o presidente.
Assim que o presidente repreendeu o rapaz, ele respondeu que iria esquecer o PSL e gravou um novo vídeo suprimindo o nome do partido e do dirigente. "Viva o Recife, eu e Bolsonaro".
Na segunda-feira (7), o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, afirmou que não havia da parte do presidente nenhuma "formulação com relação a uma suposta transição de partido".

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