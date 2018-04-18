Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Escola distribui cartilha que compara criança gorda a botijão de gás
São Paulo

Escola distribui cartilha que compara criança gorda a botijão de gás

Caso aconteceu em escolas municipais de São José dos Campos (SP); prefeitura diz que material foi removido

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 01:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 01:54
Caso aconteceu em escolas municipais de São José dos Campos Crédito: Reprodução
A Prefeitura de São José dos Campos virou alvo de críticas após pais notarem que uma cartilha distribuída na última semana em uma escola municipal da cidade contém um discurso preconceituoso contra crianças obesas.
Intitulado A Fantástica Magia dos Alimentos, o livro tem quadrinhos em que uma criança acima do peso é comparada a um botijão de gás; em que uma menina gorda se assusta ao olhar no espelho e diz não conseguir passar por uma porta por conta do corpo. As imagens foram divulgadas inicialmente pelo G1.
Em nota, a Secretaria de Educação e Cidadania esclareceu que a cartilha foi utilizada durante uma aula de educação física da escola Professora Maria de Melo, no Parque Industrial, durante um projeto sobre alimentação saudável. "O material estava guardado na escola e uma professora utilizou como material de consulta, com a finalidade de dar tratamento lúdico ao projeto. A Secretaria de Educação e Cidadania informa também que os professores recebem formação continuada para melhor organizar suas práticas pedagógicas e que já recolheu todas as cartilhas", diz a nota.
A editora responsável pela publicação é a Amigos da Natureza. Em seu site oficial, é possível ver algumas informações sobre a cartilha, como que o público-alvo é para crianças a partir dos seis anos, porém não há menção do autor ou profissionais responsáveis pelo conteúdo do livro. Procurada pelo E+, a editora não retornou às questões da reportagem.
Veja abaixo algumas páginas da publicação que geraram críticas:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados