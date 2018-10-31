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Transição de governo

Equipe de Casagrande analisa documentos do governo Hartung

Informações da atual gestão são consideradas complementares para o futuro governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 00:07

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 00:07

Equipes de transição de Casagrande e Hartung estão analisando dados Crédito: Raphael Marques/Divulgação
A equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande (PSB) começou a analisar os documentos do atual governo, enviados pela equipe de Paulo Hartung (MDB).
Segundo o coordenador da equipe de transição de Casagrande, Álvaro Duboc, são informações complementares.
"Nós começamos a receber o material que nós solicitamos, agora é um trabalho de análise. Foi uma solicitação de informações complementares, mas é um trabalho interno. Temos uma equipe pequena e estamos analisando por secretaria. Então, nós estamos nessa fase", declarou.
Sobre o pedido de medida cautelar para suspender imediatamente execução de convênios feitos com os municípios, enviado ao Tribunal de Contas do Estado, ainda não há data para que a denúncia seja apresentada no órgão.
Fontes do Tribunal de Contas afirmam que o governo Hartung tem até quinta-feira (1º) para entregar os documentos. A assessoria do órgão não se manifestou sobre o caso.

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