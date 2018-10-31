Equipe de Casagrande analisa documentos do governo Hartung

Equipes de transição de Casagrande e Hartung estão analisando dados Crédito: Raphael Marques/Divulgação

A equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande (PSB) começou a analisar os documentos do atual governo, enviados pela equipe de Paulo Hartung (MDB).

Segundo o coordenador da equipe de transição de Casagrande, Álvaro Duboc, são informações complementares.

"Nós começamos a receber o material que nós solicitamos, agora é um trabalho de análise. Foi uma solicitação de informações complementares, mas é um trabalho interno. Temos uma equipe pequena e estamos analisando por secretaria. Então, nós estamos nessa fase", declarou.

Sobre o pedido de medida cautelar para suspender imediatamente execução de convênios feitos com os municípios, enviado ao Tribunal de Contas do Estado, ainda não há data para que a denúncia seja apresentada no órgão. para suspender imediatamente execução de convênios feitos com os municípios, enviado ao Tribunal de Contas do Estado, ainda não há data para que a denúncia seja apresentada no órgão.