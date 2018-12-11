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Enem

Enem será reaplicado para 2,7 mil estudantes

As provas se destinam aos estudantes que tiveram o exame cancelado por motivos logísticos

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 19:56
Enem 2018 Crédito: Reprodução
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 será reaplicado nesta terça-feira (11) e quarta-feira (12) para 2,7 mil estudantes em 16 municípios. São candidatos que tiveram o exame cancelado devido a intercorrências logísticas como falta de luz e outros imprevistos.
> Inep divulga provas do Enem em Libras
O Enem também será aplicado, na mesma data, para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). Este ano, o Enem PPL teve 41.044 inscrições e será aplicado em 1.436 unidades em todos os estados brasileiros.
O Enem regular foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro em 1,7 mil municípios. Mais de 4 milhões de estudantes participaram do exame. As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
> Metade de inscritos com direito à nova prova consultam Enem

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