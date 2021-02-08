Enem 2021 será em novembro ou dezembro, diz presidente do Inep

À esquerda, Alexandre Lopes, presidente do Inep, apresenta os dados do Enem digital Crédito: Reprodução/Youtube/Inep Oficial

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está sendo planejado para ocorrer em novembro ou dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, durante entrevista à imprensa no domingo (7).

Após a edição de 2020 do exame ser adiada por causa da pandemia, as provas estão sendo aplicadas neste início de 2021. No último domingo (08) foi realizada a segunda etapa do Enem Digital. A modalidade inaugurada neste ano teve uma abstenção de 71,3%. O número de faltosos também foi alto na prova impressa: 55,3%, o maior índice da história do Enem.

Segundo o presidente do instituto responsável pela prova, o cronograma da edição de 2021 não deve ser alterado. O planejamento mantém como data provável o mês de novembro, em que o Enem ocorria antes da pandemia, mas traz a possibilidade de ocorrer em dezembro. "As provas serão por volta de novembro, dezembro", afirmou Lopes.

O presidente reforçou que a proposta é expandir a versão digital. "Em 2021 vamos ampliar a oferta, para mais pessoas fazerem o Enem digital", afirmou. O objetivo é tornar o Enem totalmente digital até 2026.