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Enem 2021 será em novembro ou dezembro, diz presidente do Inep

Edição de 2020 foi adiada devido à pandemia, mas o planejamento para a realização do exame de 2021 não deve ter alterações, afirma o órgão

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:10

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:10

Alexandre Lopes, presidente do Inep (à esq.) apresenta os dados do Enem digital neste domingo (7)
À esquerda, Alexandre Lopes, presidente do Inep, apresenta os dados do Enem digital Crédito: Reprodução/Youtube/Inep Oficial
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está sendo planejado para ocorrer em novembro ou dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, durante entrevista à imprensa no domingo (7).
Após a edição de 2020 do exame ser adiada por causa da pandemia, as provas estão sendo aplicadas neste início de 2021. No último domingo (08) foi realizada a segunda etapa do Enem Digital. A modalidade inaugurada neste ano teve uma abstenção de 71,3%. O número de faltosos também foi alto na prova impressa: 55,3%, o maior índice da história do Enem.  
Segundo o presidente do instituto responsável pela prova, o cronograma da edição de 2021 não deve ser alterado. O planejamento mantém como data provável o mês de novembro, em que o Enem ocorria antes da pandemia, mas traz a possibilidade de ocorrer em dezembro. "As provas serão por volta de novembro, dezembro", afirmou Lopes.

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Pedido de reaplicação de prova pode ser feito até sexta-feira (12)

O presidente reforçou que a proposta é expandir a versão digital. "Em 2021 vamos ampliar a oferta, para mais pessoas fazerem o Enem digital", afirmou. O objetivo é tornar o Enem totalmente digital até 2026.
Para Alexandre Lopes, a taxa alta de abstenção já era esperada. "Como era projeto-piloto, a primeira aplicação, entendemos que estamos muito satisfeitos com resultado, porque nós conseguimos entregar aquilo que nós nos propusemos. A participação do estudante é uma opção de cada participante, da nossa parte é garantir que as pessoas consigam fazer a prova e se tiver algum problema, garantir a reaplicação", afirmou Lopes.

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