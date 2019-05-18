Enem 2019 recebe mais de 6 milhões de inscrições

Inep vai eliminar mais de 42 mil caixas de avaliações do Saeb e Enem Crédito: Reprodução

O número final de inscrições confirmadas será conhecido somente quando terminar o prazo para pagamento da taxa de inscrição, que vai até o próximo dia 23. O valor é de R$ 85.

O balanço foi divulgado no começo da noite de sexta (17) pelo Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, que seleciona calouros para universidades.

O número final de inscritos ainda não estava fechado porque faltavam algumas horas para o fim das inscrições.

O número deste ano (na casa dos 6 milhões) é semelhante ao de 2018, quando 6,7 milhões se inscreveram e 5,5 milhões de estudantes foram confirmados (pagaram a taxa ou tiveram isenção).

Nesta edição de 2019, São Paulo (16,11%), Minas Gerais (10,24%) e Bahia (7,67%) tiveram o maior número de participantes inscritos (dado provisório).