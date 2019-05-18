Enem 2019 recebe mais de 6 milhões de inscrições

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) recebeu mais de seis milhões de inscrições para a edição deste ano.
O número final de inscrições confirmadas será conhecido somente quando terminar o prazo para pagamento da taxa de inscrição, que vai até o próximo dia 23. O valor é de R$ 85.
O balanço foi divulgado no começo da noite de sexta (17) pelo Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, que seleciona calouros para universidades.
O número final de inscritos ainda não estava fechado porque faltavam algumas horas para o fim das inscrições.
O número deste ano (na casa dos 6 milhões) é semelhante ao de 2018, quando 6,7 milhões se inscreveram e 5,5 milhões de estudantes foram confirmados (pagaram a taxa ou tiveram isenção).
Nesta edição de 2019, São Paulo (16,11%), Minas Gerais (10,24%) e Bahia (7,67%) tiveram o maior número de participantes inscritos (dado provisório).
As provas do Enem 2019 serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O cronograma está confirmado, apesar das constantes mudanças na chefia do Inep.