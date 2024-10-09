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Florianópolis

Empresário é morto por policial de folga em boate de Santa Catarina

Thiago Kich de Melo, de 28 anos, foi morto após uma discussão com seguranças da boate supostamente motivada pelo valor da comanda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2024 às 16:38

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 16:38

Thiago Kich de Melo, 28, foi morto por um disparo efetuado por um policial
Thiago Kich de Melo, 28, foi morto por um disparo efetuado por um policial Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um empresário foi morto por um policial militar à paisana na entrada de uma boate na Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, na terça-feira (8). Thiago Kich de Melo, 28, foi morto por um disparo efetuado pelo policial. O agente, que não teve o nome divulgado, estava de folga no momento do ocorrido, conforme informações repassadas pela própria Polícia Militar de Santa Catarina.
Empresário foi morto após uma discussão com seguranças da boate supostamente motivada pelo valor da comanda. No momento da confusão, o policial interveio e efetuou um disparo, que acertou Thiago. A vítima morreu no local. O policial comunicou o ocorrido ao superior dele e se apresentou voluntariamente, segundo a PM. O agente prestou depoimento na Polícia Civil e está à disposição da Justiça no 4º Batalhão da Polícia Militar, onde ele é lotado, e aguarda para passar por audiência de custódia.
A Corregedoria da Polícia Militar de Santa Catarina instaurou inquérito para apurar o ocorrido. O órgão quer determinar as circunstâncias em que o homicídio aconteceu e "identificar a possível incidência de crimes militares conexos". O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Santa Catarina. Como o agente não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa dele para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
O corpo de Thiago Kich de Melo foi velado e sepultado nesta quarta-feira (9) no bairro Itacorubi. Ele morava com a mãe e não tinha filhos. Thiago era proprietário de uma empresa de lavagem automotiva e não possuía antecedentes criminais.

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