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Cloridrato de ranitidina

Empresa recolhe remédio para úlcera gástrica após recomendação da Anvisa

A Medley, empresa de medicamentos genéricos que faz parte do grupo Sanofi, anunciou o recolhimento do medicamento Ranitidina por possível contaminação com impureza de potencial cancerígeno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 22:04

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 22:04

Medley anunciou o recolhimento de medicamento por possível contaminação com impureza de potencial cancerígeno Crédito: Reprodução/Medley
A Medley, empresa de medicamentos genéricos que faz parte do grupo Sanofi, anunciou nesta segunda (20) o recolhimento do remédio Ranitidina (150 mg e 300 mg), que inibe a produção de ácido pelo estômago e é normalmente utilizado no tratamento de úlcera gástrica.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou maior controle de drogas que levem nitrosaminas em sua composição. Essas substâncias são usadas na fabricação de remédios e podem causar câncer em caso de exposição prolongada.
A Medley diz que a decisão foi tomada após possível contaminação por  N-nitrosodimetilamina - composto membro da classe das nitrosaminas - de cerca de 50 lotes do medicamento.
Apesar de a Anvisa não ter determinado um recall das farmacêuticas, a agência publicou um comunicado em que recomenda que empresas reavaliem os seus métodos de processamento de nitrosaminas. 
"A decisão é de precaução, o mesmo que ocorreu em 2019, quando ações foram adotadas após a detecção de nitrosaminas nos princípios ativos conhecidos como 'sartanas', como a losartana e a valsartana, ingredientes utilizados na fabricação de medicamentos para o tratamento de hipertensão arterial (pressão alta)", diz o comunicado.
A Medley, unidade de negócios de genéricos no Brasil do laboratório francês Sanofi, faz o recolhimento voluntário de Ranitidina 150 mg e 300 mg.
A empresa recomendou que os pacientes entrem em contato com o SAC da empresa pelo telefone 0800 729 8000 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

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