Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Empresa que atestou segurança de barragem é suspeita de fraudes
Brumadinho

Empresa que atestou segurança de barragem é suspeita de fraudes

Apesar de denúncias, TÜV SÜD ainda mantém prestígio na Alemanha e inspecionou represa da Vale duas vezes no ano passado

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:19

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:19
Sede da TÜV SÜD em Munique, na Alemanha Crédito: Divulgação
“Com o TÜV não tem perdão”, costumam dizer os alemães quando levam seus carros para a vistoria periódica que ocorre a cada dois anos. O serviço é um dos vários prestados pela TÜV SÜD, uma das maiores empresas de auditorias técnicas do mundo, com atuação em setores que vão desde alimentos, até energia e inspeção de dutos. Porém, o mesmo rigor e precisão com a segurança no trânsito alemão parece não ter ocorrido na análise da barragem da Vale , em Brumadinho (MG). Atestada como estável pela empresa em duas inspeções ocorridas em junho e setembro de 2018, a estrutura se rompeu na última sexta-feira. A companhia foi alvo de operação de busca da Polícia Federal na manhã desta terça-feira.
Essa não é a primeira vez que a companhia alemã é cobrada por sua atuação em inspeções de segmentos que demandam alta segurança, como a construção de barragens. Em 2010, o canal ARD revelou que, por décadas, a empresa não realizou o controle necessário em uma usina nuclear no estado de Baden-Württemberg, sul da Alemanha. Segundo a reportagem, o motivo pode ter sido um conflito de interesses na realização das inspeções, já que a TÜV SÜD, uma empresa privada, poderia ter seu lucrativo negócio de vistorias na usina afetado, caso ocorresse o desligamento definitivo da unidade.
> Engenheiros que atestaram segurança de barragem da Vale são presos
Outro episódio ocorreu em 2014, quando foi descoberto que na Coréia do Sul usinas nucleares estavam utilizando peças com certificados de segurança falsificados. Segundo publicou o jornal sul-coreano “Hankyoreh”, a responsável pela fraude foi a empresa Kocen, que desde 2010 fazia parte do grupo TÜV SÜD.
Ainda assim, a empresa é reconhecida na Alemanha como um selo de garantia e qualidade. Além da consultoria de segurança para grandes obras, indústrias ou automóveis, a companhia atua como uma espécie de INMETRO no país. Apesar das normas de segurança serem estabelecidas por agências reguladoras estatais, são empresas privadas como a TÜV SÜD e suas duas maiores concorrentes - TÜV Rheinland e a TÜV Nord - que realizam os testes em produtos que vão desde brinquedos infantis até próteses mamárias ou escovas de dente. O Logotipo da empresa, um octógono com margem azul e a inscrição TÜV no meio, é um dos mais reconhecidos pelos consumidores alemães, e visto como sinônimo de confiabilidade e segurança.
> PF faz buscas em escritória de empresa alemã que atestou segurança de barragem
Sediada em Munique, sul da Alemanha, a TÜV SÜD começou a se formar em 1866, quando operadores de caldeira a vapor da cidade de Mannheim decidiram criar a primeira agência reguladora privada de instalações industriais. TÜV é uma abreviação para “Technischer Überwachungsverein” (Associação de Inspeção Técnica). Atualmente ela possuiu mais 24 mil funcionários e atua em mais de 800 cidades pelo mundo. Em 2016, seu faturamento chegou a marca de 2,6 bilhões de euros, dos quais 43% provém dos negócios no exterior, segundo o site do grupo.
No Brasil, a empresa centraliza suas operações em São Paulo, onde possui três escritórios com aproximadamente 500 funcionários. Segundo a apresentação do braço brasileiro da TÜV SÜD, ela atuou no país nas últimas décadas principalmente em “certificações de sistemas de gestão integrada” e “validação e verificação de projetos de crédito de carbono” - esses certificados sobre emissões de gases de efeito estufa foram a origem de outra recente dor de cabeça para o grupo.
> Mesmo após tragédia de Mariana, projetos buscam afrouxar legislação
Em 2010, segundo publicou a "Reuters", a TÜV SÜD foi uma das firmas suspensas por um comitê de mudança climática da ONU por dar validações positivas a alguns projetos, mesmo que existissem preocupações com as taxas de CO2. Na época, a empresa reclamou que as provisões do protocolo de Kyoto para as companhias auditoras de emissões não eram suficientemente claras, o que as impedia de realizar as atividades em conformidade com o padrão da ONU.
Procurada pelo GLOBO sobre as inspeções realizadas na barragem de Brumadinho, a TÜV SÜD respondeu que “devido a investigações em andamento, não podemos comentar mais sobre este caso no momento”. Ainda segundo o comunicado, a empresa está “colaborando totalmente com as autoridades” e fornecerá “todos os documentos necessários”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Política Brumadinho Minas Gerais Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados