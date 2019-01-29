Empresa que atestou segurança de barragem é suspeita de fraudes

Sede da TÜV SÜD em Munique, na Alemanha Crédito: Divulgação

“Com o TÜV não tem perdão”, costumam dizer os alemães quando levam seus carros para a vistoria periódica que ocorre a cada dois anos. O serviço é um dos vários prestados pela TÜV SÜD, uma das maiores empresas de auditorias técnicas do mundo, com atuação em setores que vão desde alimentos, até energia e inspeção de dutos. Porém, o mesmo rigor e precisão com a segurança no trânsito alemão parece não ter ocorrido na análise da barragem da Vale , em Brumadinho (MG). Atestada como estável pela empresa em duas inspeções ocorridas em junho e setembro de 2018, a estrutura se rompeu na última sexta-feira. A companhia foi alvo de operação de busca da Polícia Federal na manhã desta terça-feira.

Essa não é a primeira vez que a companhia alemã é cobrada por sua atuação em inspeções de segmentos que demandam alta segurança, como a construção de barragens. Em 2010, o canal ARD revelou que, por décadas, a empresa não realizou o controle necessário em uma usina nuclear no estado de Baden-Württemberg, sul da Alemanha. Segundo a reportagem, o motivo pode ter sido um conflito de interesses na realização das inspeções, já que a TÜV SÜD, uma empresa privada, poderia ter seu lucrativo negócio de vistorias na usina afetado, caso ocorresse o desligamento definitivo da unidade.

Outro episódio ocorreu em 2014, quando foi descoberto que na Coréia do Sul usinas nucleares estavam utilizando peças com certificados de segurança falsificados. Segundo publicou o jornal sul-coreano “Hankyoreh”, a responsável pela fraude foi a empresa Kocen, que desde 2010 fazia parte do grupo TÜV SÜD.

Ainda assim, a empresa é reconhecida na Alemanha como um selo de garantia e qualidade. Além da consultoria de segurança para grandes obras, indústrias ou automóveis, a companhia atua como uma espécie de INMETRO no país. Apesar das normas de segurança serem estabelecidas por agências reguladoras estatais, são empresas privadas como a TÜV SÜD e suas duas maiores concorrentes - TÜV Rheinland e a TÜV Nord - que realizam os testes em produtos que vão desde brinquedos infantis até próteses mamárias ou escovas de dente. O Logotipo da empresa, um octógono com margem azul e a inscrição TÜV no meio, é um dos mais reconhecidos pelos consumidores alemães, e visto como sinônimo de confiabilidade e segurança.

Sediada em Munique, sul da Alemanha, a TÜV SÜD começou a se formar em 1866, quando operadores de caldeira a vapor da cidade de Mannheim decidiram criar a primeira agência reguladora privada de instalações industriais. TÜV é uma abreviação para “Technischer Überwachungsverein” (Associação de Inspeção Técnica). Atualmente ela possuiu mais 24 mil funcionários e atua em mais de 800 cidades pelo mundo. Em 2016, seu faturamento chegou a marca de 2,6 bilhões de euros, dos quais 43% provém dos negócios no exterior, segundo o site do grupo.

No Brasil, a empresa centraliza suas operações em São Paulo, onde possui três escritórios com aproximadamente 500 funcionários. Segundo a apresentação do braço brasileiro da TÜV SÜD, ela atuou no país nas últimas décadas principalmente em “certificações de sistemas de gestão integrada” e “validação e verificação de projetos de crédito de carbono” - esses certificados sobre emissões de gases de efeito estufa foram a origem de outra recente dor de cabeça para o grupo.

Em 2010, segundo publicou a "Reuters", a TÜV SÜD foi uma das firmas suspensas por um comitê de mudança climática da ONU por dar validações positivas a alguns projetos, mesmo que existissem preocupações com as taxas de CO2. Na época, a empresa reclamou que as provisões do protocolo de Kyoto para as companhias auditoras de emissões não eram suficientemente claras, o que as impedia de realizar as atividades em conformidade com o padrão da ONU.