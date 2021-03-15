Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em meio a rumores sobre saída, Pazuello faz defesa da vacinação em massa
Substituição na Saúde

Em meio a rumores sobre saída, Pazuello faz defesa da vacinação em massa

O ministro disse que o ciclo da pandemia em 2021 está diferente, mais forte, o que expôs fragilidades do sistema. Fez ainda a defesa de medidas básicas sanitárias, como o uso de máscara

Publicado em 15 de Março de 2021 às 18:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 18:11
Pazuello durante pronunciamento nesta segunda-feira, 15
Pazuello durante pronunciamento nesta segunda-feira, 15 Crédito: Reprodução TV Brasil
Enquanto o presidente Jair Bolsonaro busca um nome para substituí-lo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse a jornalistas nesta segunda-feira, 15, que o ciclo da pandemia em 2021 está diferente, mais forte, o que expôs fragilidades do sistema e defendeu a vacina em massa e o tratamento o quanto antes dos pacientes contra a covid-19. "Ao primeiro sintoma procure médico", disse.
Pazuello afirmou que quando assumiu a pasta fez um diagnóstico. "Chegamos ao Ministério da Saúde em maio de 2020. Vimos necessidade de diagnóstico profundo e detalhado sobre ações de rotina e enfrentamento da pandemia. Uma das primeiras ações decorrentes foi a de provocar total transparência", disse. Ele conversou nesta segunda-feira com a cardiologista Ludhmila Hajjar que negou convite de Bolsonaro para ser a sua substituta
O ministro disse ainda que não há medicamento específico contra a Covid-19 e que bilhões de reais foram distribuídos a Estados e municípios que deveriam distribuir leitos para a população.
Pazuello fez uma defesa enfática da vacinação em massa e defendeu o fortalecimento da vigilância com testagem. Fez ainda a defesa de medidas básicas sanitárias, como o uso de máscara. "Temos que manter a economia forte e a população saudável", disse.

Veja Também

Brasil tem 562 milhões de doses de vacina contratadas em 2021

Ludhmilla diz ter sido ameaçada após convite para Ministério da Saúde

"O presidente conhece meu trabalho", diz Queiroga sobre ser ministro da Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Vacina Covid-19 Pandemia Eduardo Pazuello
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados