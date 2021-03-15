Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil tem 562 milhões de doses de vacina contratadas em 2021
Após novos acordos

Brasil tem 562 milhões de doses de vacina contratadas em 2021

Cotado para sair do cargo, Pazuello atualizou o quadro de recebimento de vacinas. O ministro frisou que há chances de que nem todos os laboratórios cumpram os prazos

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:53
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizou hoje (15) uma reunião de balanço das ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia de Covid-19.
De acordo com o ministro, o governo federal já viabilizou a compra de vacinas de 10 fornecedores diferentes. Segundo os dados apresentados, o país contará com 562 milhões de doses até o final de 2021. Pazuello frisou, entretanto, que há chances de que nem todos os laboratórios cumpram os prazos estabelecidos. Confira os dados abaixo:

CONFIRA OS DADOS

Quadro de vacinas divulgado pelo Ministério da Saúde
Quadro de vacinas divulgado pelo Ministério da Saúde Crédito: Reprodução
Ainda de acordo com o ministro, o Brasil busca maneiras de produzir o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacionalmente.

Veja Também

'Não entreguei meu cargo e o presidente não pediu', diz Pazuello

Bolsonaro avalia trocar comando da Saúde diante de crise da Covid e pressão do Centrão

Vacina russa comprada por Estados do Nordeste vai atender todo o país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Vacina Covid-19 Eduardo Pazuello
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados