Em discurso na convenção do PSD, palavra mais dita por Rose é 'água'

Amaro Neto e Rose de Freitas em convenção do PSD Crédito: Eduardo Dias

Um dia depois de selar acordo com o deputado Amaro Neto (PRB), a pré-candidata Rose de Freitas discursou na convenção do PSD, no sábado (28), onde buscava o apoio do partido de Neucimar Fraga. Na ocasião, Rose falou sobre os motivos que a levaram a ser pré-candidata ao governo do Estado, relembrou alguns fatos da sua trajetória política e chamou os possíveis aliados à ação.

Desconsiderando palavras comuns, como artigos, pronomes, preposições e conectivos, a palavra mais dita por Rose foi "água". Na nuvem de palavras feita com todo o discurso, também se destacam outros termos com relevância. São eles "povo", "prefeito", "Neucimar" e "Amaro".

'Nuvem' de palavras do discurso de Rose, excluindo pronomes, conectivos e preposições. Crédito: Reprodução/ WordArt

Quando deixamos os pronomes, o termo "eu" se destaca e evidencia a forma como Rose conduziu o discurso, contando sobre sua trajetória política e evidenciando seu ponto de vista sobre os temas.

'Nuvem' de palavras do discurso de Rose de Freitas sem conectivos e preposições Crédito: Reprodução/ WordArt

Linha do tempo do termo "eu" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant

ÁGUA

Uma das palavras repetidas durante o discurso foi água, sendo mencionada 23 vezes. Isso aconteceu quando ela relembrava algumas conquistas da sua vida política, ao contar casos de falta de água em Sooretama e São Mateus, onde ela afirmou ter trabalhado para melhorar a distribuição de água.

Linha do tempo do termo "água" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant

Se observamos uma "linha do tempo" do discurso da senadora na ocasião, é possível ver que as ocorrências atingem um pico no meio da fala. Quando ela diz por exemplo: "por que não põe água em Sooretama?", "levei água pra lá", "ele falou 'traz água para nós'", "ia ver o negócio da água", e "o povo vai ter água".

POVO

A palavra "povo" também teve uma alta frequência no discurso de Rose. Foi 19 vezes repetida ao longo da fala e distribuída nos 20 minutos que tinha para discursar.

Linha do tempo do termo "povo" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant

Comum no discurso político, a pré-candidata falou sobre o povo, em frases como "eu disse que acredito no povo", o "povo acredita primeiro", "aquela casa (o Palácio Anchieta) é do povo".

PREFEITO

Rose é considerada uma parlamentar com perfil municipalista , ou seja, é conhecida por bater de porta em porta nos ministérios em busca de recursos, o que a fez bem-vista por prefeitos em todo o Estado.

Essa é uma das possibilidades para a palavra prefeito ter 15 ocorrências nesse discurso. Ela conta sobre como ajudou alguns prefeitos nos últimos anos, cita prefeitos de cidades como Vitória, Cariacica, Irupi, Castelo, Muniz Freire, Porto Belo, entre outros que ela afirma ter ajudado.

Linha do tempo do termo "prefeito" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant

Na fala, ela também reforçou que nunca negou ajudar os prefeitos capixabas  "não tem nenhum prefeito (...) que eu não tenha ido oferecer a mão, abrir espaço no Congresso Nacional".

AMARO E NEUCIMAR

Rose dialogou com Amaro durante todo o discurso. Ao se levar em conta a "linha do tempo" da fala, o nome do deputado aparece igualmente ao longo do texto.

A senadora também contou como foi o pedido de aliança feita por Amaro. "Mas a hora que ele mais me emocionou foi a hora que ele disse: 'eu quero lutar dentro do Senado pelo povo capixaba humilde que precisa de senador para fazer o que os recursos chegarem ao Estado'. Ele me convenceu de que nós vamos dar as mãos de verdade."

Linha do tempo do termo "Amaro" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant

Neucimar também apareceu no discurso de Rose. Como ela estava na convenção do partido dele pedindo apoio para candidatura, em alguns momentos, fez citações, como se estivesse dialogando.

Apesar disso, o termo aparece com mais frequência no final da fala da senadora, como uma forma de convidá-lo a refletir tudo que foi dito e consolidar a aliança. Nesta terça-feira (31), o PSD firmou apoio a Rose de Freitas.

Linha do tempo do termo "Neucimar" no discurso de Rose de Freitas na convenção do PSD Crédito: Reprodução/ Voyant