Em Brasília, aluna receberá indenização após palco cair em formatura

Uma faculdade e uma empresa de eventos foram condenadas na Justiça a pagarem uma indenização de R$ 7 mil para uma formanda. De acordo com o processo, o palco da formatura não suportou o excesso de peso e desabou com os alunos durante a colação de grau.
Por causa da humilhação na frente de dezenas de pessoas, a universitária receberá essa indenização por danos morais.
De acordo com a juíza que analisou o caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não há dúvida quanto ao vexame e constrangimento suportado pela mulher, além do risco à sua integridade física, apesar de a formanda não ter sofrido lesões.