Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em Brasília, aluna receberá indenização após palco cair em formatura
Distrito Federal

Em Brasília, aluna receberá indenização após palco cair em formatura

De acordo com o processo, o palco não suportou o excesso de peso e desabou com os alunos durante a colação de grau

Publicado em 07 de Março de 2018 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 19:05
Foto ilustrativa - Por causa da humilhação na frente de dezenas de pessoas, a universitária receberá essa indenização por danos morais Crédito: Reprodução | Pixabay
Uma faculdade e uma empresa de eventos foram condenadas na Justiça a pagarem uma indenização de R$ 7 mil para uma formanda. De acordo com o processo, o palco da formatura não suportou o excesso de peso e desabou com os alunos durante a colação de grau.
Por causa da humilhação na frente de dezenas de pessoas, a universitária receberá essa indenização por danos morais.
De acordo com a juíza que analisou o caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não há dúvida quanto ao vexame e constrangimento suportado pela mulher, além do risco à sua integridade física, apesar de a formanda não ter sofrido lesões. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados