Em Brasília, aluna receberá indenização após palco cair em formatura

Foto ilustrativa - Por causa da humilhação na frente de dezenas de pessoas, a universitária receberá essa indenização por danos morais Crédito: Reprodução | Pixabay

Uma faculdade e uma empresa de eventos foram condenadas na Justiça a pagarem uma indenização de R$ 7 mil para uma formanda. De acordo com o processo, o palco da formatura não suportou o excesso de peso e desabou com os alunos durante a colação de grau.

Por causa da humilhação na frente de dezenas de pessoas, a universitária receberá essa indenização por danos morais.