Eleitorado de Bolsonaro expõe mistura que inclui até opção de voto em Lula

Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil Crédito: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo

O ponto de vista dos eleitores de Bolsonaro está registrado na pesquisa Datafolha deste mês a respeito da avaliação do governo federal, do cenário eleitoral para o ano que vem e de opiniões sobre democracia.

O instituto ouviu presencialmente 3.667 pessoas com mais de 16 anos, em 190 municípios de todo o país, entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No caso da amostra de eleitores de Bolsonaro, a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. ​

Em geral, se comparado com a média da população, o eleitor de Bolsonaro tem melhor avaliação do governo e responsabiliza menos o presidente por mazelas como desemprego, inflação e crise de energia.

Mas uma parte se descolou do bolsonarismo e não repetiria seu voto, chegando a avaliar o governo como péssimo, a defender impeachment e a declarar escolha por Lula.

O eleitor de Bolsonaro se alinha com o restante dos brasileiros ao elencar saúde, desemprego e economia como os principais problemas do país, nesta ordem, e ao defender vacinas e máscaras em sua esmagadora maioria.

No total, 53% da população considera a gestão Bolsonaro ruim ou péssima; 24% a veem como regular e 22% avaliam como ótima ou boa. A maioria se inverte no caso dos eleitores do presidente: 46% de ótimo ou bom, 31% de regular e 22% de ruim ou péssimo.

Nunca confiam nas declarações do presidente 57% dos brasileiros, enquanto 28% confiam às vezes e 8% confiam sempre. Mesmo entre quem votou em Bolsonaro em 2018, 25% nunca confiam no que ele diz 34% sempre confiam e 40% às vezes confiam.

O Datafolha mostra que 24% dos que elegeram Bolsonaro querem que o Congresso analise seu impeachment. Outros 73% não querem isso. Na população, a proporção é de 56% favoráveis e 41% contrários.

As três questões mostram que cerca de um quarto do eleitorado de Bolsonaro agora está em terreno de oposição a ele. É próximo do montante de eleitores do presidente que declara voto em Lula, num segundo turno contra Bolsonaro 23%. A maioria repete o voto (65%), e 12% declararam voto em nenhum, nulo ou branco.

Entre os brasileiros, a proporção é de 56% para Lula, 31% para Bolsonaro e 13% de nenhum, nulo ou Branco.

No primeiro turno, no principal cenário avaliado pelo Datafolha, a população declara voto em Lula (44%); Bolsonaro (26%); Ciro Gomes (PDT, 9%), João Doria (PSDB, 4%), Luiz Henrique Mandetta (DEM, 3%) e branco, nulo ou nenhum (11%).

Entre aqueles que votaram em Bolsonaro em 2018 a ordem é: Bolsonaro (56%); Lula (16%); Ciro (7%); Doria (6%); Mandetta (3%) e branco, nulo ou nenhum (9%).

Enquanto a população de maneira geral tem rejeição maior a Bolsonaro (59%), Lula (38%) e Doria (37%), os antigos eleitores do presidente rejeitam Lula (66%), Doria (46%) e Ciro (40%). Nesse grupo, 26% rejeitam Bolsonaro, ou seja, dizem que não votariam nele de jeito nenhum.

A pesquisa mostrou que, com um novo recorde de desaprovação, Bolsonaro vê sua base eleitoral encolher. Permanecem fiéis aqueles considerados seu núcleo duro, os mais radicais.

Nesse sentido, a pesquisa reflete a visão do presidente, compartilhada por bolsonaristas, de que não é ele quem ameaça a democracia, apesar de suas reiteradas declarações golpistas, e sim o Poder Judiciário.

Para 36% daqueles que votaram em Bolsonaro, o Poder Judiciário ameaça muito a democracia 26% acham que não ameaça. Na população, as taxas são de 26% e 32%.

Entre eleitores do presidente, 21% consideram que o Poder Executivo ameaça muito a democracia e 44% não veem ameaça alguma. No geral, os índices são de 37% e 25%.

De forma contraditória, os que votaram em Bolsonaro dizem, em sua maioria, não haver chance de que ele dê um golpe de Estado mas, ao mesmo, tempo, a base bolsonarista ficou desapontada quando ele recuou por meio de uma carta feita com a ajuda do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Quem votou em Bolsonaro diz que a chance de ele dar um golpe é de 27% e de não dar é de 68%. Metade dos brasileiros acha que o presidente tem chance de dar um golpe, outros 45% não veem esse risco.

A chance de que o país passe por uma nova ditadura é de 51% no geral, contra 45% que não enxergam essa chance. Entre os eleitores do presidente, os montantes são 43% e 53%.

Segundo a pesquisa, brasileiros e bolsonaristas se encontram na defesa da democracia. Respectivamente, 70% e 69% afirmam que a democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de governo.

Para 9% e 12%, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Já 17% e 16% acreditam que tanto faz entre democracia e ditadura.

Os eleitores de Bolsonaro veem menos ameaça à democracia em manifestações de bolsonaristas, nas ruas e nas redes, pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Para 51%, os protestos são ameaça e para 46% não são. Na população, 66% veem ameaça e 31% não.

Os posts são entendidos como ameaça para 52% dos bolsonaristas e para 44%, não. Na população, 65% consideram ameaça à democracia e 31% não consideram.

A ameaça à democracia na divulgação de notícias falsas envolvendo políticos e ministros do STF tem índices parecidos: 73% dos eleitores do presidente e 77% dos brasileiros veem risco, contra 24% e 19% que não.

Se Bolsonaro cumprir sua declaração no 7 de Setembro em relação a não respeitar ordem judicial, 76% dos brasileiros defendem impeachment, contra 54% entre os eleitores do presidente.

Os eleitores de Bolsonaro também o protegem em relação a sua responsabilidade na pandemia, embora defendam o uso de máscara e ecoem a população geral na confiança da vacina ao contrário do mandatário, que expõe opiniões negacionistas.

O desempenho do presidente em relação à pandemia é ruim ou péssimo para 54%, regular para 22% e ótimo para 22%. Entre quem votou Bolsonaro, os índices mudam para 28%, 26% e 45%.

O brasileiro (91%) defende o uso de máscara obrigatório enquanto a pandemia não estiver totalmente controlada 85% dos eleitores de Bolsonaro o fazem.

No total, 42% da população e 39% dos eleitores do presidente se sentem muito protegidos pela vacina contra a Covid que ele diz não ter tomado. Respectivamente, 48% e 49% se sentem pouco protegidos 10% e 12% não se sentem nada protegidos.

Quem votou em Bolsonaro no segundo turno de 2018 o culpa menos por problemas que o país enfrenta em seu governo. Em relação a inflação, 41% acreditam que seu governo tem muita responsabilidade, índice que cai para 34% entre seus eleitores.

Para desemprego, as taxas são de 39% e 25% respectivamente. A respeito da crise energética, as parcelas são de 27% e 19%.

Mesmo entre quem votou em Bolsonaro, 58% acreditam que a inflação vai aumentar (69% na população em geral). Outros 16% (12%) acham que vai diminuir e para 21% (15%) vai ficar como está. O desemprego ainda irá piorar na opinião de 43% dos eleitores do presidente e de 54% dos brasileiros 27% (25%) acham que vai diminuir e 27% (19%) acreditam que vai ficar como está.

Metade de eleitores de Bolsonaro acredita que a corrupção aumentará, percepção que sobe para 61% na média geral. Somente 11% da população crê que a corrupção irá diminuir, mas entre quem elegeu o presidente essa esperança alcança 20% da amostra.

Os eleitores de Bolsonaro enxergam, em sua maioria (54%), que a economia piorou no seu governo, mas demonstram maior expectativa de melhora (39%). Na população, 69% veem piora na economia e 28% acreditam em alguma melhora.