Eleições 2024: cota de gênero é descumprida em 700 municípios

A cota foi desrespeitada pelos partidos em 1.304 municípios nas eleições municipais de 2020; em diversas decisões recentes, o TSE cassou políticos eleitos por partidos que não cumpriram a cota de representatividade

Um levantamento divulgado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados mostra que a cota de 30% para candidaturas de mulheres não foi respeitada pelos partidos políticos em 700 dos 5.569 municípios (12,5%), no primeiro turno das eleições municipais, realizado no dia 6 de outubro.

O resultado foi divulgado na quinta-feira (10) e obtido com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa mostra que a cota não foi cumprida mais uma vez pelas legendas.

Além das cotas para disputar o pleito, as candidaturas femininas têm direito a 30% do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, além da mesma porcentagem na divisão de recursos no fundo para financiamento de campanhas.