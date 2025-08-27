Home
Eduardo Suplicy é internado no RJ após quadro de arritmia cardíaca

Eduardo Suplicy é internado no RJ após quadro de arritmia cardíaca

Suplicy passou mal em Maricá, onde esteve para o primeiro dia da Bien (Basic Income Earth Network), congresso global sobre renda básica

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:11

RIO DE JANEIRO - O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), 84, foi internado nesta terça-feira (26) após passar mal durante um congresso sobre renda básica universal no Rio de Janeiro. Médicos identificaram arritmia cardíaca, e Suplicy deve receber implantação de marca-passo nesta quarta (27).

Suplicy passou mal em Maricá, onde esteve para o primeiro dia da Bien (Basic Income Earth Network), congresso global sobre renda básica

Segundo boletim do hospital Niterói D'Or, o deputado está "lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente".

Eduardo Suplicy
Eduardo Suplicy também sofre com Parkinson Crédito: Karime Xavier / Folhapress

Em setembro de 2023, Suplicy foi diagnosticado com a doença de Parkinson.

Suplicy passou mal em Maricá, onde esteve para o primeiro dia da Bien (Basic Income Earth Network), congresso global sobre renda básica. O evento acontece nas cidades de Maricá e Niterói.

Segundo a assessoria, Suplicy esteve presencialmente da mesa de debates da segunda-feira (25) e participou online na terça, já do hospital.

Nesta quarta, a participação foi novamente online. A implantação do marca-passo deve ocorrer à tarde.

"Estava certo de que estaria presente, mas houve uma reunião de meus médicos dizendo que era necessário que eu, ainda hoje, instalasse um marca-passo para prevenir qualquer situação de indisposição que pudesse dar fim a minha vida. Farei hoje à tarde a colocação do marca-passo, e se possível estarei ainda pessoalmente nas sessões finais [quinta e sexta-feira]", afirmou o deputado.

Além de Suplicy, a conferência contou com presenças do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT).

A programação ainda prevê conversa entre Suplicy e o economista belga Philippe Van Parijs, fundador da Bien e considerado o responsável por popularizar a tese da renda básica universal.

