Eduardo Leite, do PSDB, é eleito governador do Rio Grande do Sul

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) Crédito: Divulgação

Com 97,17% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB) é o novo governador do Rio Grande do Sul. O tucano, com 53,40% dos votos válidos, bateu o candidato à reeleição, José Ivo Sartori (MDB), com 46,60%, nas eleições 2018. Aos 33 anos, Leite se torna o governador gaúcho mais jovem desde a redemocratização.

Leite foi o único governador eleito em 2018 pelo PSDB, e o partido volta à frente do Estado após 8 anos. Yeda Crusius governou entre 2007 e 2010 pelo PSDB.

Em sua primeira eleição ao governo do Estado, Leite apostou no discurso da renovação com experiência para se eleger. Em 2012, o tucano foi eleito o prefeito mais jovem da história de Pelotas, com 27 anos, depois de um mandato como vereador. Entre suas propostas, está a adesão em outros termos ao programa federal que permite auxílio à crise fiscal do Estado, além da melhoria na gestão dos recursos públicos, principalmente na Saúde e na Educação. Tem como vice o delegado e ex-chefe da Polícia Civil Ranolfo Vieira Jr. (PTB) com quem pretende montar um plano estadual para a Segurança Pública.

Segundo especialistas, a renovação proposta por Leite encontrou eco no eleitorado gaúcho, insatisfeito com a classe política tradicional. Leite, de alguma forma, representa uma novidade nesse cenário. Ele é jovem, ainda não maculado por esse elemento da política, e também havia um grau de rechaço ao PT, afirmou o professor da UFRGS e analista político Aragon Dasso Júnior. Pela primeira vez em 28 anos, o PT ficou fora do segundo turno no RS.

Para o cientista político da Escola de Humanidades da PUCRS Augusto Neftali, a aliança firmada com o PP e o PTB, siglas com grande capilaridade no RS, foi importante para o sucesso da candidatura. O PSDB gaúcho não é um partido grande, mas quando conseguiu apoio do PTB e do PP, formou-se uma coalizão muito clara de centro direita. Isso colocou a campanha do Sartori num espaço desconfortável de ter uma pauta liberal não contar com os partidos mais fortemente associados nesta pauta, disse.

Em 2019, Leite vai encarar um Rio Grande do Sul com uma dívida que deve alcançar a casa dos R$ 80 bilhões e, segundo especialistas, o novo governador vai precisar de articulação para aprovar suas medidas. Isso vai demandar a construção de uma maioria com forças que, em geral, são antagônicas ao PT. As propostas precisam ser sustentáveis do ponto de vista social quanto de ponto de vista financeiro, destacou Neftali. Para Dasso Júnior, Leite terá que enfrentar o desgaste da imagem do Estado com servidores e com relação ao País, e colocar em prova sua própria experiência como administrador público. Ele salta de um município para uma escala muito maior e não tem trajetória estadual ou federal. O Rio Grande do Sul é mais complexo, pondera o professor da UFRGS.

QUEM É EDUARDO LEITE?

Eduardo Leite (PSDB) é formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, sua cidade natal. Seu gosto pela política, segundo ele, vem desde pequeno: foi presidente de grêmio estudantil e seu pai é fundador do PSDB no município. Elegeu-se para a Câmara Municipal no ano de 2008 e chegou à presidência do Legislativo. Foi secretário municipal e chefe de gabinete do prefeito Fetter Júnior (PP). Em 2012, foi eleito prefeito de Pelotas.

Terminou sua gestão com 87,2% de aprovação mas não concorreu novamente ao cargo, por ser crítico à reeleição. Ainda assim, ajudou a eleger no primeiro turno sua sucessora, a vice-prefeita Paula Mascarenhas (PSDB). Leite estudou Gestão Pública na Universidade de Colúmbia (EUA) e faz mestrado em Gestão de Políticas Públicas na FGV-SP. É o presidente estadual do PSDB.

Leite concorreu ao cargo de vereador em 2004 mas ficou com a suplência. Elegeu-se para a Câmara Municipal no ano de 2008 e chegou à presidência do Legislativo. Foi secretário municipal e chefe de gabinete do prefeito Fetter Júnior (PP). No ano de 2010, tentou, sem sucesso, o cargo de deputado estadual.

Em 2012, foi eleito o prefeito mais jovem da história de Pelotas, com 27 anos. Terminou sua gestão com 87,2% de aprovação mas não concorreu novamente ao cargo, por ser crítico à reeleição. Ainda assim, ajudou a eleger no primeiro turno sua sucessora, a vice-prefeita Paula Mascarenhas (PSDB).

Logo após deixar a prefeitura, Leite estudou Gestão Pública na Universidade de Colúmbia (EUA) e faz mestrado em Gestão de Políticas Públicas na FGV-SP. Em 2017, se tornou o presidente estadual do PSDB. Nesta eleição, o tucano saiu de 8% nas pesquisas para terminar na liderança 35,9% dos votos no dia 7 de outubro e liderar as intenções de voto no segundo turno.