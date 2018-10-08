Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história

O deputado Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram de Eduardo Bolsonaro

Com 95% dos votos apurados em São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PSL) tornou-se o deputado federal mais votado da história do país.

O filho de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL , recebeu 1.751.748 votos, superando três campeões de votos em eleições passadas: Enéas Carneio, do PRONA, que teve 1.573.642 votos em 2002. Logo em seguida vinha Celso Russomanno (PRB), com 1.524.361 votos em 2014, e Tiririca , com 1.353.820.

A votação representa um crescimento de 2030% para Eduardo