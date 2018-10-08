Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história
No Brasil

Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história

Com 95% dos votos apurados, filho de presidenciável tem 1,7 mi de votos para a Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:43

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:43

O deputado Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram de Eduardo Bolsonaro
Com 95% dos votos apurados em São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PSL) tornou-se o deputado federal mais votado da história do país.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
O filho de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL , recebeu 1.751.748 votos, superando três campeões de votos em eleições passadas: Enéas Carneio, do PRONA, que teve 1.573.642 votos em 2002. Logo em seguida vinha Celso Russomanno (PRB), com 1.524.361 votos em 2014, e Tiririca , com 1.353.820.
A votação representa um crescimento de 2030% para Eduardo
Bolsonaro, que foi o 61º mais votado em São Paulo na eleição de 2014 - a primeira que disputou, com apenas 82.224. A segunda mais votada no estado também é do PSL: Joyce Hasselmann, com aproximadamente 1 milhão de votos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados