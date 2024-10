É falso que candidatura de Boulos foi cassada e Marçal está no 2° turno contra Nunes

É falso que candidatura de Boulos foi cassada e Marçal está no 2º turno contra Nunes

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgou nota desmentindo o conteúdo e reafirmando que Boulos segue na corrida contra o emedebista, que foi o primeiro colocado na primeira etapa do pleito

Conclusão do Comprova: É falso que Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, teve sua candidatura cassada ou que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tenha afirmado que vai cassá-la, diferentemente do que afirma post viral. “Pablo Marçal prometeu e já confirmou que vai derrubar junto com o TRE Guilherme Boulos e ele irá para segundo turno junto com Ricardo Nunes”, desinforma o autor do vídeo.