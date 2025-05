Óbituário

Morre freira gaúcha considerada a pessoa mais velha do mundo

Inah Canabarro Lucas tinha 116 anos e era também a mais antiga torcedora colorada

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:24

Inah Canabarro Lucas, que era a pessoa mais velha do mundo, nascida em 8 de junho de 1908 Crédito: Carlos Macedo - Longeviquest - 04/01/2025

SÃO PAULO - A freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu nesta quarta-feira (30) aos 116 anos, de causas naturais, na casa das Irmãs Teresianas, em Porto Alegre, onde morava.>

"No dia de hoje, abraça a ressurreição a irmã Inah Canabarro. Rendemos graças pela doação e entrega, pedimos que o Senhor, Pai de bondade, receba-a e acolha-a em seu infinito amor", comunicou, em nota, a congregação religiosa.>

Inah, nascida no dia 27 de maio de 1908, foi confirmada como a pessoa mais velha do mundo após o anúncio da morte da japonesa Tomiko Itooka, em janeiro deste ano.>

Itooka, que era 16 dias mais velha, morreu no dia 29 de dezembro de 2024.>

Nascida em São Francisco de Assis, na região das Missões, no noroeste gaúcho, a freira foi uma das primeiras religiosas brasileiras da Companhia de Santa Teresa de Jesus.>

Era bisneta do general David Canabarro (1796-1867), um dos líderes militares da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul.>

Além de ser a pessoa mais velha do mundo, era considerada a mais antiga torcedora colorada — ela nasceu um ano antes do Sport Club Internacional.>

"Nos despedimos da irmã celebrando seu legado de espiritualidade e compaixão e desejando força aos amigos e familiares", declarou a direção do Internacional.>

Costumava contar que optou pela vida religiosa ainda na infância, quando perguntou para a mãe o significado da palavra freiras e ouviu como resposta que são mulheres que passam a vida rezando. "Então eu vou ser freira", respondeu.>

Inah entrou no noviciado das Irmãs Teresianas em 1928, em Montevidéu, no Uruguai. Formada em letras, em 1932 foi para o Rio de Janeiro, trabalhar como professora no Colégio Santa Teresa de Jesus.>

Ao longo da vida, deu aulas de português, matemática e ciências em escolas teresianas.>

A supercentenária, termo que designa pessoas com mais de 110 anos, vivia em Porto Alegre desde 1980.>

No ano passado, acompanhou os danos causados pela enchente histórica no Rio Grande do Sul, rezando pelas vítimas.>

Em 2018, recebeu uma bênção apostólica do papa Francisco em celebração aos seus 110 anos. Três anos depois, destacou-se como uma das primeiras pessoas a receber a vacina contra a Covid no Brasil. Em 2022, enfrentou a doença e precisou ser hospitalizada, mas conseguiu se recuperar.>

Inah se tornou a mulher mais velha do Brasil em 23 de janeiro de 2022, após a morte da baiana Antonia da Santa Cruz, aos 116.>

Ela foi reconhecida pelo Guinness World Records como a freira mais velha do mundo depois da morte da francesa Lucile Randon, 118, em janeiro de 2023.>

O velório será nesta quinta-feira (1º), no Cemitério São Miguel e Almas, a partir das 9h, em Porto Alegre.>

