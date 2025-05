Benefício

Moraes concede prisão domiciliar para Fernando Collor

Ministro do STF atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente, que alegou motivos de saúde

Moraes atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente, reforçada por um aval da PGR (Procuradoria-Geral da República) pela concessão do benefício.>

A defesa de Collor pediu o benefício sob o argumento de que a prisão do ex-presidente pode agravar seus problemas de saúde. Um laudo médico incluído no processo mostra que o ex-mandatário, que tem 75 anos, trata as doenças de Parkinson, apneia do sono grave e Transtorno Afetivo Bipolar.>