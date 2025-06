Do Rio de Janeiro

Mulher de Poze do Rodo acusa Polícia Civil de sumir com joias do funkeiro

Segundo a influenciadora Vivi Noronha, a operação foi interrompida abruptamente por investigadores assim que uma bolsa de grife, com ouro dentro, foi encontrada

Publicado em 1 de junho de 2025 às 16:03

Mulher do funkeiro Poze do Rodo, preso na última quinta (29) por suspeitas de apologia do tráfico e envolvimento com a facção Comando Vermelho, a influenciadora Vivi Noronha publicou um longo vídeo nas redes sociais no qual acusa a Polícia Civil do Rio de Janeiro de sumir com algumas joias.>

Segundo ela, assim que policiais viram que havia uma bolsa da grife Carolina Herrera num dos cômodos com ouro dentro, a operação teria sido encerrada abruptamente.>

"Por que acabou a operação? Eu queria entender. Achou o ouro e acabou a operação? Estranho. E queria entender por que os ouros que sumiram não apareceram. Por que vocês não falam que o ouro não apareceu?", disse ela, que citou o sumiço de um bracelete e de uma corrente.>

Poze do Rodo foi preso por suspeitas de apologia do tráfico e envolvimento com a facção Comando Vermelho Crédito: Reprodução/Instagram

Ela também afirmou que o dinheiro que os agentes encontraram na casa não teria sido colocado com as joias apreendidas na foto oficial divulgada. Procurada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não se manifestou até a publicação deste texto.>

Além disso, Vivi também disse que a operação policial teria sido opressora e desrespeitosa.>

"Entraram no meu quarto completamente desrespeitosos. Não acharam interruptor da luz, aí botaram lanterna do celular na minha cara, na minha cama, enquanto eu estava dormindo com a minha filha. E falaram: 'levanta, porra'. Eles têm que tratar com respeito, seguir procedimento padrão, e não fizeram isso", afirmou.>

A influenciadora também acusa os policiais da operação de não deixarem que ela pegasse uma de suas filhas no colo e trocasse de roupa.>

Quem é Poze do Rodo

MC Poze do Rodo é o nome artístico de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, 26, cantor e compositor nascido na favela do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.>

Ele ganhou notoriedade no cenário do funk carioca no fim dos anos 2010. Entre as suas músicas mais conhecidas estão "Os Coringas do Flamengo", "Diz Aí Qual É o Plano?", "Me Sinto Abençoado", "Madrugada É Solidão", "A Cara do Crime" e "Essência de Cria".>

