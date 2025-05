Preso

MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho

De acordo com as investigações, o cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção criminosa

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:16

OPoze do Rodo Crédito: Reprodução/Instagram/@pozevidalouca

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta quinta-feira (29) o MC Poze do Rodo, investigado por apologia do crime e por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV). >

A prisão ocorreu no do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.>

De acordo com as investigações, o cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento.>

A reportagem não teve acesso à defesa do cantor até a publicação deste texto. A investigação aponta também que o repertório das músicas faz apologia do tráfico de drogas, do uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais.>

>

"Esses eventos são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes", diz nota da polícia.>

Os policiais cumpriram mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, após evidências de que os shows realizados pelo artista são financiados pelo Comando Vermelho.>

Segundo a investigação, um desses shows foi realizado no dia 19 de maio, na Cidade de Deus, com a presença de traficantes armados. O cantor teria cantado várias músicas enaltecendo a facção criminosa, poucas horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, integrante da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), em uma operação policial na comunidade.>

"A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia do crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos", diz a nota.>

