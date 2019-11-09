Doria: saída temporária de Lula da cadeia não anula os crimes que cometeu

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia em Curitiba de "temporária" e afirmou que ela "não anula os crimes que cometeu".

"Meu apoio à uma mudança constitucional para condenados em segunda instância serem presos e cumprirem integralmente suas penas", acrescentou o tucano. "O Brasil quer justiça."

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), pautou para segunda-feira (11), o início da análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/2018, de autoria do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que alteraria a Carta para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença em grau de recurso, ou seja, em segunda instância.