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Repercussão

Doria: saída temporária de Lula da cadeia não anula os crimes que cometeu

O governador de São Paulo disse que apoia uma mudança constitucional para que prisões possam ocorrer após a condenação em segunda instância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 10:56

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 10:56

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia em Curitiba de "temporária" e afirmou que ela "não anula os crimes que cometeu".
"Meu apoio à uma mudança constitucional para condenados em segunda instância serem presos e cumprirem integralmente suas penas", acrescentou o tucano. "O Brasil quer justiça."

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O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), pautou para segunda-feira (11), o início da análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/2018, de autoria do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que alteraria a Carta para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença em grau de recurso, ou seja, em segunda instância.
Lula deixou a superintendência da Polícia Federal (PF) na capital paranaense às 17h42 (de Brasília) desta sexta-feira, 8, após assinar alvará de soltura expedido como resultado da decisão, ontem, do Supremo Tribunal Federal (STF) que reverteu a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.

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