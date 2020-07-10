Doria relaxa quarentena e só 17% de SP segue com restrições mais duras

O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (10) a renovação da quarentena até dia 30 de julho e a melhora da classificação do litoral e interior.
A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, durante a 87ª coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus.
"Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente de forma segura o retorno à normalidade. Uma fase que resgata a nossa esperança", disse Doria.
Cerca de 50% da população do estado de SP está na fase amarela, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele afirmou que 83% da população está nas fases amarela e laranja.