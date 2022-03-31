Doria recua, renuncia governo de SP, e mantém candidatura a presidente pelo PSDB

João Doria, governador de São Paulo Crédito: Fernando Madeira

O governador de São Paulo João Doria , desistiu de desistir de se candidatar a presidente pelo PSDB , como havia anunciado a seu vice, Rodrigo Garcia, e a outros aliados na tarde de quarta (30).

Ele acertou isso em almoço nesta quinta (31) com o vice. O anúncio de que ele ficaria no Palácio dos Bandeirantes gerou uma crise, em especial com Rodrigo, a quem prometeu a cadeira para a disputa de outubro.

Doria tentou assim pressionar o PSDB a se unir para defender sua candidatura, mas agora contratou uma revolta da ala que não o quer na disputa e prefere Eduardo Leite (RS) ou algum aliado como nome da terceira via.

No evento de despedida de João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, diante de centenas de prefeitos, foi exibido um vídeo que exalta a atuação do tucano na pandemia, possibilitando a vacinação no país.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a vacina deve ser a marca de Doria durante a campanha eleitoral para o Palácio do Planalto.

O vice-governador Rodrigo Garcia afirmou que "o Brasil merece João Doria", seguindo a linha de aliados que discursaram anteriormente no evento de despedida do governador.

Sob fortes aplausos, o vice fez discurso exaltando a união e a liderança de Doria e destacou a "importância do que Doria fez em São Paulo e fará pelo Brasil".

"Todos nós que estamos aqui hoje sabemos que os problemas de São Paulo e do Brasil não tem ideologia. Tempos de divisão, João, São Paulo deu um exemplo", disse, se dirigindo ao governador.

"Estamos aqui para te dizer um até breve. Hoje não sou eu que tenho que brilhar aqui, é você. Hoje não sou eu que tenho que brilhar, o momento é seu. Ninguém está aqui para te dizer adeus, mas até breve", disse.

DISCURSO DE DORIA

João Doria afirmou durante seu discurso que São Paulo foi governado por dois governadores, citando Garcia.

Gratidão é aquilo que sinto por você, amigo, colega, parceiro, legal dedicado. Um raro caso onde um governador delega força, poder e autonomia para seu vice. Eu fiz isso consciente da responsabilidade e capacidade do Rodrigo

Doria foi aplaudido de pé e se emocionou, sob gritos de "Brasil pra frente, Doria presidente".

Vestindo uma camisa branca, Doria chegou evento ao lado da primeira-dama Bia Doria e de Rodrigo Garcia, ao qual deu as mãos e com quem conversou durante o evento.

O evento de despedida teve desagravo a Doria por aliados, que exaltaram a união com o vice-governador. Os dois se desentenderam depois que Doria ameaçou não deixar o governo para o vice.

Carlão Pignatari, presidente da Alesp, afirmou desconhecer pessoa mais leal a Doria do que Rodrigo Garcia.