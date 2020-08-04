Doria critica declaração pessimista da OMS sobre vacina

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução

Diante da declaração do chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que 'talvez nunca exista' uma vacina contra covid-19 , o governador João Doria (PSDB) afirmou que "é preciso ter um pouco de otimismo realista".

De acordo com a OMS, há 164 vacinas em desenvolvimento: 25 estão em fase clínica e 139 em pré-clínica. Uma delas é a Coronavac, que está em fase de testes em humanos no Brasil e é uma parceria do Instituto Butantã com a empresa chinesa Sinovac Biotech.

Voluntários do Hospital da Clínicas, Instituto Emílio Ribas, Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da USP, Universidade Municipal de São Caetano do Sul e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já participam dos testes. Ao todo, nove mil voluntários, somente profissionais de saúde, vão receber a vacina em 11 centros de pesquisa.

Em entrevista à rádio Bandeirantes, Doria afirmou que o protocolo de aplicação da vacina contra o novo coronavírus, deverá seguir as mesmas regras de aplicação já adotadas na imunização contra a gripe. Segundo ele, receberão primeiro as doses do imunizante pessoas no grupo de risco. Na sequência, receberão profissionais da saúde, forças policiais e, por fim, a população em geral.

Segundo o governador, a produção da vacina pelo instituto deverá começar a partir de novembro, com o acréscimo de um ou dois meses no prazo, caso ocorra alguma intercorrência com o desenvolvimento. "Toda vacina, contra o coronavírus ou qualquer outra, quando chega na terceira fase já chega em condições de viabilidade técnica e científica de aprovação. Se não, nem passaria da segunda fase", disse.