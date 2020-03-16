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Covid-19

Doria anuncia novas medidas de contenção contra o novo coronavírus

Novas restrições contra o vírus Covid-19 podem ser adotadas nos próximos dias

Publicado em 16 de Março de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 07:52
O governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou na noite deste domingo, 15, novas medidas de contenção para reduzir a proliferação das infecções por coronavírus.
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
A partir da terça-feira, 17, todos os funcionários públicos com mais de 60 anos passarão a trabalhar a partir de casa, com exceção daqueles dos setores de segurança publica e de saúde. "Esses seguirão suas funções normalmente", disse.
O governador anunciou também o fechamento de bibliotecas, museus e centros culturais até o dia 17 de abril. Os 153 centros de idosos do Estado serão fechados por 60 dias. O governo do Estado está também recomendando que cinemas, casas de shows e teatros privados permaneçam fechados de 17 de marco a 17 de abril.
"A prioridade do governo é proteger vidas, e estas são medidas que estão sendo tomadas com amparo da ciência. Temos uma equipe de sete infectologistas que trabalham sob o comendo do Dr. Uip acompanhando a situação, e medidas podem ser endurecidas nos próximos dias", disse o governador.

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