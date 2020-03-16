Doria anuncia novas medidas de contenção contra o novo coronavírus

O governador do Estado de São Paulo , João Dória (PSDB), anunciou na noite deste domingo, 15, novas medidas de contenção para reduzir a proliferação das infecções por coronavírus

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A partir da terça-feira, 17, todos os funcionários públicos com mais de 60 anos passarão a trabalhar a partir de casa, com exceção daqueles dos setores de segurança publica e de saúde. "Esses seguirão suas funções normalmente", disse.

O governador anunciou também o fechamento de bibliotecas, museus e centros culturais até o dia 17 de abril. Os 153 centros de idosos do Estado serão fechados por 60 dias. O governo do Estado está também recomendando que cinemas, casas de shows e teatros privados permaneçam fechados de 17 de marco a 17 de abril.