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Fase Amarela

Doria adianta reabertura de academias e eventos com pessoas sentadas

A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, durante coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:24

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:24

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta nesta sexta-feira (3) a antecipação do funcionamento de academias de ginástica e eventos em São Paulo.
Os setores poderão abrir já na fase três (amarela), mas estavam previstos para outras fases.
A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, durante coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus
Para as academias, na capital, a reabertura já poderá acontecer na próxima semana. Mas em relação aos eventos a previsão é que possa acontecer apenas no fim do mês, dependendo de índices
"Academias no modelo tradicional estão previstas para funcionar na fase verde. Nessa etapa o que elas podem ter de funcionamento é uma ocupação máxima de 30%, funcionamento máximo de seis horas e as atividades individuais são permitidas. Somente as individuais, permitidas através de agendamento, protocolo específico. Com destaque para limpeza intensificada e restrição do uso dos vestiários", disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.
Já os eventos, convenções e atividades culturais para eventos com público sentado, com capacidade máxima de 40% e funcionamento reduzido por seis horas. Haverá suspensão do consumo de bebidas e controle de acesso.
Esses setores poderão reabrir apenas após quatro semanas na fase amarela.

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