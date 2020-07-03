Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP ainda não recebeu autorização para 3ª fase de vacina, diz Doria
Anvisa

SP ainda não recebeu autorização para 3ª fase de vacina, diz Doria

O governador de São Paulo acrescentou, no entanto, ter a expectativa de que a confirmação dos testes da vacina contra coronavírus ocorra 'a qualquer momento'

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:24
O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (3) que o Estado ainda não recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.
Ele acrescentou, no entanto, ter a expectativa de que essa confirmação ocorra "a qualquer momento".
"Até porque não há nenhuma razão para que isso não aconteça", disse Doria.
Nas últimas 24 horas, informou o Comitê de Contingência do Coronavírus, foram registradas no Estado 343 mortes por covid-19, levando o total de óbitos desde o início da pandemia a 15.694.

Veja Também

"Bolsonaro foi Bolsonaro ao vetar uso obrigatório de máscara", diz Doria

São Paulo reabre restaurantes, bares e cabeleireiros na próxima segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados