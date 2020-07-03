SP ainda não recebeu autorização para 3ª fase de vacina, diz Doria

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (3) que o Estado ainda não recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.

Ele acrescentou, no entanto, ter a expectativa de que essa confirmação ocorra "a qualquer momento".

"Até porque não há nenhuma razão para que isso não aconteça", disse Doria.