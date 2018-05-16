Dois prédios interditados após desabamento em SP são liberados

Escombros do prédio que desabou durante incêndio no Largo do Paissandu Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo

A prefeitura de São Paulo liberou nesta quarta-feira (16) dois dos cinco prédios que haviam sido interditados após o incêndio no Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro da capital paulista. Em um dos prédios, que é comercial, os inquilinos foram autorizados a voltar para os escritórios, embora o fornecimento de energia elétrica e água esteja interrompido. Segundo a prefeitura, os imóveis não oferecem mais risco.

A Defesa Civil informou em nota que outros três edifícios foram liberados apenas para a avaliação de quais intervenções serão necessárias para a desinterdição. O órgão aguarda os proprietários apresentarem laudos sobre a situação dos prédios. Os documentos deverão ser custeados pelos próprios donos.

A prefeitura planeja terminar a limpeza do entorno e cercar o terreno do antigo prédio da Polícia Federal ocupado por sem-tetos, que desabou em 1º de maio, com tapumes para que as vias interditadas sejam novamente liberadas ao tráfego em uma semana.

VISTORIA EM OCUPAÇÕES

A Defesa Civil iniciou a vistoria de outros prédios ocupados por movimentos de moradia no centro de São Paulo. As visitas técnicas já foram feitas em 10 de 43 prédios identificados. O foco da fiscalização são as condições estruturais das edificações e o risco de incêndio. Técnicos da prefeitura verificam rotas de fuga, instalação elétrica e hidráulica e brigadas de incêndio (pessoas previamente treinadas para realizar o atendimento em situações de emergência).