Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dois prédios interditados após desabamento em SP são liberados
Liberação

Dois prédios interditados após desabamento em SP são liberados

Outros três imóveis seguem lacrados pelo governo à espera de laudo sobre a segurança das edificações

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:18
Escombros do prédio que desabou durante incêndio no Largo do Paissandu Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo
A prefeitura de São Paulo liberou nesta quarta-feira (16) dois dos cinco prédios que haviam sido interditados após o incêndio no Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro da capital paulista. Em um dos prédios, que é comercial, os inquilinos foram autorizados a voltar para os escritórios, embora o fornecimento de energia elétrica e água esteja interrompido. Segundo a prefeitura, os imóveis não oferecem mais risco.
A Defesa Civil informou em nota que outros três edifícios foram liberados apenas para a avaliação de quais intervenções serão necessárias para a desinterdição. O órgão aguarda os proprietários apresentarem laudos sobre a situação dos prédios. Os documentos deverão ser custeados pelos próprios donos.
A prefeitura planeja terminar a limpeza do entorno e cercar o terreno do antigo prédio da Polícia Federal ocupado por sem-tetos, que desabou em 1º de maio, com tapumes para que as vias interditadas sejam novamente liberadas ao tráfego em uma semana.
VISTORIA EM OCUPAÇÕES
A Defesa Civil iniciou a vistoria de outros prédios ocupados por movimentos de moradia no centro de São Paulo. As visitas técnicas já foram feitas em 10 de 43 prédios identificados. O foco da fiscalização são as condições estruturais das edificações e o risco de incêndio. Técnicos da prefeitura verificam rotas de fuga, instalação elétrica e hidráulica e brigadas de incêndio (pessoas previamente treinadas para realizar o atendimento em situações de emergência).
Ao todo 3.226 famílias moram nessas ocupações, das quais 14 prédios não possuem liderança ou movimentos conhecidos. A prefeitura alega que uma vistoria coletiva desse tipo nunca foi feita antes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados