Dois homens são mortos a tiros durante uma reunião de negócios no litoral de SC

As vítimas são o corretor de imóveis paranaense Thiago Adolfo, 30, e o cantor catarinense Deyvid Luiz Leite, 46, da dupla de música sertaneja Davi e Daniel

Publicado em 3 de julho de 2025 às 09:46

Deyvid Luiz Leite (à esquerda) era cantor de música sertaneja e integrava a dupla "Davi e Daniel"; o paranaense Thiago Adolfo era corretor de imóveis Crédito: Reprodução/Thiago Adolfo no Facebook e Davi e Daniel no Instagram

Dois homens foram mortos a tiros nesta terça-feira (1) durante uma reunião de negócios dentro de uma imobiliária no centro de Balneário Piçarras, cidade do litoral norte de Santa Catarina. As vítimas são o corretor de imóveis paranaense Thiago Adolfo, 30, e o cantor catarinense Deyvid Luiz Leite, 46, da dupla de música sertaneja Davi e Daniel. Eles morreram no local, por volta das 16h.

O suspeito de ser o autor dos disparos de arma de fogo, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades policiais. O homem é proprietário de uma imobiliária com sede em Piçarras e as duas vítimas teriam fechado participação societária no negócio dele recentemente. A imobiliária atua exclusivamente em venda de imóveis localizados em Balneário Piçarras e em cidades da região, como Barra Velha, Penha, Itapema, Navegantes, Balneário Camboriú e Itapoá.>

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime teria relação com uma cobrança de dívida entre eles. A Polícia Civil afirma que ele confessou a prática do crime e alegou legítima defesa. "A circunstância que será devidamente apurada no decorrer da investigação", diz a polícia, em nota. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem nesta quarta-feira (2).>

A investigação está em andamento e a Polícia Civil quer a prisão preventiva (sem prazo definido para liberação) do suspeito pelo duplo homicídio. Segundo a Polícia Militar, ele tem "passagens policiais por ameaça, apropriação indébita, difamação, perturbação da tranquilidade, violência doméstica, lesão corporal, invasão de propriedade e dano". A Prefeitura de Garuva, onde Deyvid foi servidor público, divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais. Na cidade, ele exerceu os cargos de diretor de Saneamento Ambiental e de diretor de Desenvolvimento Econômico.>

Na nota, a prefeitura também lembra da carreira de cantor dele. "Deyvid também se destacou na música, levando o nome de Garuva para todo o país. Em 2022, gravou um DVD na cidade, com o lançamento de diversas canções, contando com a participação especial de Léo Nascimento e Luiza Martins. Já em 2023, lançou a música "Amor com Adrenalina", com a participação da renomada dupla sertaneja João Neto & Frederico", diz.>

"Em nome de todos os servidores municipais, expressamos nossas mais sinceras condolências", continua.>

