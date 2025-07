Estava com o pai

Adolescente morre a caminho da escola em acidente na BR 101 na Serra

Menino de 14 anos estava na moto pilotada pelo pai, que tentou desviar de uma colisão envolvendo três veículos e acabou atingido por um caminhão

Um adolescente de 14 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (3), em um acidente na BR 101, próximo aos acessos aos bairros Taquara e Barcelona, na Serra. O menino estava seguindo para a escola em Laranjeiras, sendo levado de moto pelo pai. O homem trafegava na rodovia no sentido Vitória, quando desviou de um engavetamento envolvendo três veículos, momento em que a moto com ele e o filho foi atingida por um caminhão. As informações foram apuradas no local pelo repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.>