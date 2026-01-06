Home
>
Brasil
>
Dois ganhadores da Mega da Virada ainda não retiraram o prêmio

Dois ganhadores da Mega da Virada ainda não retiraram o prêmio

O ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio; um ganhador de bolão também não retirou a quantia

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:34

Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não se apresentaram para retirar o prêmio, de acordo com a Caixa. Segundo o banco, os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal (seis acertos) da Mega da Virada, registradas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas feitas pelo canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento. O ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio.

Recomendado para você

Veja como aproveitar os resultados para inscrições em universidades, bolsas e programas educacionais

Como usar as notas do ENEM: próximos passos segundo especialistas

O ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio; um ganhador de bolão também não retirou a quantia

Dois ganhadores da Mega da Virada ainda não retiraram o prêmio

Ministro diz que médico da Polícia Federal não identificou a necessidade de transferência; presidente sofreu queda durante a madrugada, na prisão

Moraes nega remoção imediata de Bolsonaro para exames em hospital

Dois bolões também foram contemplados. Um de 18 cotas foi registrado em Franco da Rocha. Desses, 17 já retiraram o prêmio. Apenas um ganhador não compareceu para receber sua parte. Outro bolão de 10 cotas, feito em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, foi contemplado. Todos os apostadores já se apresentaram para o recebimento do prêmio.

De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio que, no caso do concurso 2955, realizado em 1° de janeiro, será dia 1° de abril. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Leia mais

Imagem - Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Imagem - Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Imagem - Prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada pode render milhões por mês em renda fixa

Prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada pode render milhões por mês em renda fixa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais