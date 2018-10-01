Dia do Idoso: veja serviços gratuitos na Grande Vitória

Em homenagem ao Dia do Idoso, celebrado nesta segunda-feira (1º), prefeituras, shopping e faculdades organizaram atividades especiais para o público da terceira idade, que devem ocorrer durante todo o mês de outubro. As ações são gratuitas e variam desde aulas de ginástica, música e teatro a eventos sobre saúde. Veja lista:

VILA VELHA

A turma da terceira idade conta com a participação da Universidade Vila Velha (UVV) e do Shopping Praia da Costa em ações de apoio. A UVV realiza atendimentos a toda comunidade gratuitamente nas áreas de Direito, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, e na saúde por meio da Policlínica, que inclui atendimentos em áreas como fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e geriatria.

Já o Shopping Praia da Costa dedica o espaço Casa Mais Família para promover união e qualidade de vida para os idosos, com a participação de psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais que trabalham de forma voluntária no espaço todas as segundas-feiras das 14h às 15h30.

GINÁSTICA EM VITÓRIA E CARIACICA

Exercícios físicos são importantes para qualquer um, e para os idosos não é exceção, já que com a prática de exercícios os músculos se mantêm ativos e fortalecidos e doenças cardiovasculares podem ser prevenidas. Pensando nisso, a Faculdade Estácio oferece aulas gratuitas de ginástica na própria sala de ginástica da faculdade, em Jardim Camburi, Vitória. As aulas ocorrem de segunda às quartas-feiras, das 16h às 17h.

Na primeira aula, é necessário levar um laudo médico que comprove que a pessoa não tem nenhum problema sério de saúde. Além do serviço prestado pela faculdade, há o projeto "Ginástica Para Todos" em Cariacica, que oferece atividades físicas para os idosos em 31 núcleos espalhados em toda a cidade. Aulas de ginástica, dança e alongamento são realizadas em praças espalhadas em toda cidade, com horários e dias que variam de local para local.

SAÚDE MENTAL NA GRANDE VITÓRIA

Em Cariacica e Vitória o idoso também poderá encontrar unidades de saúdes em bairros como Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria, Consolação e Alto Lage, onde ações específicas visando a terceira idade são realizadas durante todo o mês de outubro. Lá grupos de idosos voltados para o estímulo da saúde mental e da manutenção da auto-estima são realizados, incluindo atividades voltadas para a interação social como bingos dançantes, alongamentos e palestras.

Além das Unidades de Saúde, o idoso pode realizar atividades em Centros de Convivência localizados em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Maria Ortiz e no Centro. Aulas de Teatro, Música, Artes e Informática estão dentre as atividades oferecidas pelos locais. Há também o Núcleo de Integração Social para Pessoas Idosas, o Nispi, em Santo Antônio, que oferece atividades artísticas, de estimulação da memória, recreação e de orientação ao exercício físico e ao envelhecimento saudável.

Na Serra, Centros de Convivência de Idosos trazem opções para atividades físicas e realização de artesanatos. Hélio Ferraz, Cidade Continental, Serra Sede, Nova Almeida e Barcelona são algumas das localidades onde os centros de convivência se fazem presentes, e atividades como artesanato, oficinas de músicas e esportes estão disponíveis para os membros da terceira idade.

SERVIÇO

Espaço Casa Mais Família, Shopping Praia da Costa em Vila Velha

Contato: (27) 3029 9900

Núcleo de Práticas Jurídicas da UVV

Endereço: Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, Vila Velha

Contato: (27) 3421-2104/2149

Policlínica de Referência da UVV

Endereço: Rua Mercúrio, s/n, Boa Vista, Vila Velha.

Contato: (27) 3421-2190/2191

Aulas de Ginástica na Faculdade Estácio

Contato: (27) 3395-2919 e o 3395-2010.

Prefeitura de Cariacica - Projeto Ginástica para Todos e Grupos da Unidade de Saúde

Contato: (27) 3354-5859

Serviços da Prefeitura de Vitória

Contato: 156

Prefeitura de Serra