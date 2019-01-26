Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Desabrigados de Brumadinho passam a noite em hotéis
Vale está pagando

Desabrigados de Brumadinho passam a noite em hotéis

Além da hospedagem, a Vale está disponibilizando alimentação para os afetados

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 10:31

Publicado em 

26 jan 2019 às 10:31
Crédito: Moisés Silva
Os desabrigados pelo rompimento da barragem na Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, vão passar a noite em hotéis disponibilizados pela Vale, que operava o complexo. A informação foi confirmada pelo Coronel Evandro Geraldo Ferreira Borges, chefe do gabinete militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil em Minas Gerais.
Além da hospedagem, a Vale está disponibilizando alimentação para os afetados. Informações sobre o acidente, desaparecidos e sobreviventes estão sendo divulgadas para a população local na Estação de Conhecimento de Brumadinho, onde foi montado um centro de atendimento de vítimas.
De acordo com o Coronel da PMMG, as dimensões do acidente são menores do que as da tragédia de 2015 em Mariana, mas o número de vítimas deve ser maior. "Segundo a própria empresa são 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Uma barragem vazou e levou junto outras duas, somando esse volume", destacou ele.
A Defesa Civil também desmentiu o boato de que a tragédia afeta o abastecimento de água em Belo Horizonte. "Não há nenhum prejuízo para o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa fez todo procedimento para que o abastecimento de água que era pautado na bacia do Paraopeba fosse desviado para a bacia do Rio Manso", esclareceu Borges.
Doações para as vítimas da tragédia já podem ser feitas, mas o Coronel destaca para que apenas alimentos não-perecíveis, roupas e material de limpeza sejam doados, e apenas nos postos autorizados, que são: 18 º batalhão da Polícia Militar em Contagem; 2º Batalhão de Bombeiros Militares em Contagem; 66º Batalhão de Polícia Militar em Betim; 5º Batalhão de Polícia Militar em Belo Horizonte, no Bairro da Gameleira; E a quadra de esportes de Brumadinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados