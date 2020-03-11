Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Deputados vão 'economizar muita passagem' com coronavírus, diz ministro
Covid-19

Deputados vão 'economizar muita passagem' com coronavírus, diz ministro

Ministro da Saúde recomentou que parlamentares façam reuniões por vídeos com prefeitos e outras autoridades de suas respectivas regiões

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 16:25
Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, brincou que a redução nas viagens de parlamentares devido ao novo coronavírus, como medida de prevenção, "vai economizar muita passagem" para os cofres públicos. Os deputados e senadores têm direito de voltar semanalmente para os seus Estados e são reembolsados por isso.
Durante participação na comissão geral no Congresso que ocorre na tarde desta  quarta-feira (11), para discutir o coronavírus, Mandetta recomendou que os congressistas podem fazer reuniões por vídeos com prefeitos e outras autoridades de suas respectivas regiões. Ele contou que tem adotado medidas semelhantes.
Pouco antes, ao abrir a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que tomará medidas para restringir o acesso à Casa.
MEDIDAS
Na reunião, Mandetta disse que a comissão terá que pensar em formas de disciplinar atestados médicos por faltas no trabalho para evitar que os pacientes com suspeita ou confirmação da doença tenham que voltar às unidades de saúde para pegar o documento. A ideia do ministro é facilitar o processo para evitar novos contágios.
Mandetta afirmou, ainda, que a sua maior preocupação é "superproteger" o grupo de maior risco, que são idosos e pessoas com doenças crônicas.

Veja Também

Saúde: Casos de coronavírus sobem a 37; casos suspeitos são 876

Brasil pode ter 4.000 pessoas com coronavírus em 15 dias após o 50º caso

OMS declara pandemia mundial do novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados