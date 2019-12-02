Deputados de oposição a Doria querem CPI sobre mortes em favela de SP

Favela em São Paulo foi palco de tragédia no domingo (01) Crédito: Wikimedia/Divulgação

Deputados de oposição se movimentam para criar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as mortes de adolescentes em um baile funk em Paraisópolis, ocorridas após ação policial.

A Bancada Ativista, do PSOL, fez requerimento da CPI para apurar o assunto. Para os membros do mandato coletivo, as ações policiais contra pancadões são criminalização do funk e da pobreza.

" O que aconteceu foi uma tragédia, mostra o despreparo da polícia para lidar com o assunto, a criminalização da pobreza e do funk", diz Erika Hilton.

Ela afirma que o programa de Doria contra os pancadões não se trata de combater o barulho, mas sim um ataque à cultura de jovens negros da periferia.

O pedido de CPI será assinado pela deputada Mônica Seixas, que, oficialmente, responde pela Bancada Ativista na Assembleia. No total, a Bancada Ativista tem oito membros.

Para que o pedido seja aprovado, são necessários 32 votos. Erika afirmou que acredita que a CPI pode ir para frente, apesar da maioria da bancada de Doria e de membros da bancada da bala.

Parlamentares do PSOL e do PT tinham reunião com o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio marcada para tratar do assunto.

"Há meses a Polícia Militar têm atacado os bailes funk, com apreensão de motos, carros e detenção de jovens, numa clara atuação preconceituosa e de marginalização da juventude negra periférica", afirmou o líder do PT na Assembleia, deputado Barba, em nota.

O partido também enviou ofício a integrantes do governo Doria, cobrando que as investigações sejam acompanhadas por entidades da sociedade civil, como Ordem dos Advogados do Brasil e a comissão de Direitos Humanos da Assembleia.

Um dia após ação policial em um baile funk terminar com nove pessoas mortas em Paraisópolis, o governador afirmou que as políticas de repressão aos pancadões não vão mudar no estado.

"As ações na comunidade de Paraisópolis e em outras comunidades de São Paulo, seja por obediência da lei do silêncio, por busca e apreensão de drogas ou fruto de roubos, vai continuar. A existência de um fato não inibirá as ações de segurança. Não inibe a ação, mas exige apuração", afirmou Doria em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2).