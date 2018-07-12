Deputados da base aliada vão ajudar a escolher candidato governista

O governador Paulo Hartung reuniu 20 deputados da sua base aliada em almoço no Palácio Anchieta Crédito: Divulgação/Governo do Estado

base aliada do governo vão ter participação na escolha do nome do candidato ao governo do Estado que contará com o apoio do grupo político do governador Paulo Hartung (MDB), nos próximos dias. Esse foi um dos assuntos tratados em um almoço oferecido pelo governador no Palácio Anchieta aos parlamentares, nesta quarta-feira (11), para falar da decisão sobre o seu futuro na vida pública. Os deputados estaduais daque contará com o apoio do grupo político do governador Paulo Hartung (MDB), nos próximos dias. Esse foi um dos assuntos tratados em um almoço oferecido pelo governador no Palácio Anchieta aos parlamentares, nesta quarta-feira (11), para falar da decisão sobre o seu futuro na vida pública.

No encontro, 20 deputados estiveram presentes. O único integrante da base governista que não esteve foi o deputado Amaro Neto (PRB), que é um dos cotados a receber o apoio de Hartung na disputa por sua sucessão, e que já colocou o nome à disposição.

este mesmo grupo assinou um manifesto em apoio à pré-candidatura de Amaro ao Senado, com o rótulo de "candidato da Assembleia". O deputado e apresentador de TV afirmou não ter comparecido para deixar os colegas à vontade para conversar com o governador, já que o nome dele estaria entre os assuntos a serem tratados. Em agosto do ano passado,, com o rótulo de "candidato da Assembleia".

A reportagem entrou em contato com a maioria dos deputados, que informaram que o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), seria o responsável por falar a respeito da reunião. No entanto, ele afirmou, por meio de sua assessoria, que "não está falando sobre esses últimos episódios políticos".

De acordo com o líder do governo, deputado Rodrigo Coelho (PDT), apesar da saída Hartung do páreo ter surpreendido a Assembleia, as articulações pré-convenções não voltam à estaca zero, mas agora a conversa é nova.

O governador enfatizou que caberá aos partidos encontrar e indicar um candidato a governador, pois tem que haver uma construção coletiva, e não uma indicação unilateral Rodrigo Coelho (PDT) - Líder do governo na Assembleia

O deputado Enivaldo dos Anjos, do PSD, um dos principais partidos aliados do governo, descartou a possibilidade de que as legendas hartunguistas agora passem a apoiar alguma das candidaturas de oposição, como a de Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), André Moreira (PSL) ou Carlos Alberto Foresti (PSL).

"O governador pediu que mantivéssemos nosso apoio na Assembleia até o final de seu governo, e os partidos se comprometeram a se manter unidos. Vamos participar da escolha do novo nome. Por enquanto não há uma preferência

. Um dos dois disputará o governo, e o outro, o Senado", afirmou. Segundo Enivaldo, os partidos farão uma nova reunião nesta quinta-feira e vão decidir o nome até a sexta-feira, dia 13.

O deputado Dary Pagung, presidente do PRP, avalia que a saída de Hartung ainda precisa "decantar". "Ele não vai falar quem é o candidato. Mas quem nós, como aliados, escolhermos, terá o apoio dele", disse.

Correligionário de Hartung, o deputado Marcelo Santos (MDB) nega que este fato novo tenha embolado o jogo, e indica que a decisão deve sair até o final de semana.

Não existe eleição em que esta costura esteja feita 60 dias antes da campanha. A política é assim: sair de uma reunião onde estava tudo azeitado e ter que costurar tudo de novo Marcelo Santos (MDB) - Deputado estadual

O prazo para as convenções partidárias se inicia no dia 20 de julho e vai até 5 de agosto.

CONSEQUÊNCIAS

Sem poder contar mais com Hartung como um importante cabo eleitoral, Marcelo nega que as candidaturas das eleições proporcionais vão sair prejudicadas. "É algo que independe. Quando vamos para uma eleição temos que ter cabeça, braços e pernas. Se ele não é candidato, não quer dizer que vamos ficar sem a cabeça. Temos um grupo de 10 partidos conversando em torno do projeto, que tem três figuras em condições iguais para assumir a vaga para o governo", afirmou.