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Ataque às urnas

Delegados da PF rebatem alegação de Bolsonaro sobre "queijo suíço" no TSE

Principais entidades de policiais federais reagiram à nova ofensiva do presidente contra o sistema eleitoral e saíram em defesa de segurança das urnas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2022 às 19:54

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 19:54

BRASÍLIA - Delegados e peritos da Polícia Federal rebateram, nesta terça-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro e sua mais recente ofensiva contra o sistema eleitoral. Segundo esses profissionais da PF, desde a redemocratização, em 1988, as eleições "ocorrem sem qualquer incidente que lance dúvidas sobre sua transparência e efetividade". Os policiais ainda reiteram que as urnas eletrônicas "já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da PF e que nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas".
Em reunião com 60 embaixadores, na segunda (18), Bolsonaro atribuiu à PF a declaração de que o Tribunal Superior Eleitoral  "é um queijo suíço, como uma peneira". A alegação foi denunciada e rebatida já nesta segunda-feira pela corte eleitoral. "A Justiça Eleitoral não tem conhecimento de tal afirmação feita pela Polícia Federal", afirmou a corte ao reagir às falas do presidente.
O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto
Jair Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro em encontro com embaixadores, na segunda-feira (18) Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
A nota que contradiz Bolsonaro é subscrita por três das principais entidades de delegados e peritos da PF - a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol).
A PF não se manifestou oficialmente. Procurada pela reportagem ainda na segunda (18), a instituição não se pronunciou sobre o "queijo suíço".
As entidades policiais, por seu lado, ressaltaram que a corporação participa de testes de segurança realizados pelo TSE. "Até o momento não foi apresentada qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras", afirmam.
Delegados e peritos enfatizaram a Bolsonaro. "Acatar a legislação eleitoral vigente e respeitar a Constituição, bem como as decisões democráticas, é imprescindível a todo e qualquer representante eleito ou postulante a cargo eletivo."

Leia a nota divulgada por delegados e peritos

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol) manifestam total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. A Polícia Federal é uma das instituições de Estado que tem por atribuição garantir a lisura e segurança das eleições, que desde a redemocratização ocorrem sem qualquer incidente que lance dúvidas sobre sua transparência e efetividade.  É importante reiterar que as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da PF e que nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas.

A Polícia Federal, assim como diversos outras instituições renomadas, tem participado de testes públicos de segurança promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e abertos a qualquer cidadão, cujo objetivo é buscar o contínuo aperfeiçoamento das urnas eletrônicas, sendo que até o momento não foi apresentada qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras. Acatar a legislação eleitoral vigente e respeitar a constituição, bem como as decisões democráticas é imprescindível a todo e qualquer representante eleito ou postulante a cargo eletivo. As entidades representativas que subscrevem esta nota têm total confiança de que, neste ano, o povo brasileiro escolherá seus representantes de forma transparente e republicana como sempre fez.

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