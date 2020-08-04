Delegado da PF vai chefiar diretoria que fez relatório sobre antifascistas

Ministro da Justiça, André Mendonça demitiu diretor anterior, que ele mesmo havia nomeado e escolheu novo nome após dossiê contra servidores vir à tona

O delegado da PF está no Ministério da Justiça desde 7 de julho, quando foi nomeado para exercer o cargo de assessor especial do ministro. Marcantonio Ferreira foi também chefe do grupo da PF de inquéritos especiais que atua perante o Supremo Tribunal Federal (STF).